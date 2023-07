Xbox Game Pass disponibile a solo 1 euro: torna la promozione più amata

Dopo il controverso aumento di prezzo del servizio in abbonamento, finalmente Microsoft ha una buona notizia per chi è interessato a provare Xbox Game Pass: è tornata ufficialmente una delle promozioni più intriganti per i neo iscritti.

Se non siete mai stati iscritti al servizio, da questo momento potete infatti provare Xbox Game Pass a solo 1 euro per il primo mese: una promozione valida sia per l'abbonamento Ultimate che per PC Game Pass, ma non per l'edizione standard console.

L'iniziativa era stata sospesa a sorpresa lo scorso marzo: Microsoft aveva giustificato la decisione sottolineando che era alla ricerca di nuove promozioni per far scoprire il servizio.

Evidentemente, l'aumento di prezzo arrivato nelle scorse ore, insieme a un'altra controversa decisione per chi è attualmente iscritto a Live Gold devono aver spinto la casa di Redmond a cambiare idea, forse per contrastare eventuali perdite di abbonati.

Potete trovare tutti i dettagli alla seguente pagina ufficiale: il primo mese di Xbox Game Pass Ultimate o PC Game Pass sarà disponibile a solo 1 euro, ma dal secondo mese l'abbonamento si rinnoverà automaticamente a prezzo intero.

Questo significa che sarà necessario spendere 14.99€ per il secondo mese di Ultimate (ma potete trovarlo ancora a prezzo inferiore su Amazon) o 9.99€ per PC Game Pass: non sappiamo se questa volta l'iniziativa resterà attiva per sempre o se sarà ancora una volta temporanea, dunque vi invitiamo ad approfittarne non appena ne avrete l'occasione.

Continueremo a tenervi aggiornati sulle nostre pagine se dovessero arrivare ulteriori novità in merito: nel frattempo, cogliamo l'occasione per ricordarvi che dal prossimo mese anche Xbox Series X aumenterà di prezzo.

Grazie a questa promozione, potrete provare un incredibile catalogo di giochi a solo 1 euro per un mese intero: una raccolta che include anche GTA V, aggiunto al servizio solo pochi giorni fa.