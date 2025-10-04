Electronic Arts ha confermato che il prossimo 8 novembre 2025 verranno chiusi i server online di quattro giochi del proprio catalogo, segnando un nuovo capitolo nella lunga lista di titoli che la compagnia ha deciso di dismettere nel corso dell’anno.
La data sancirà infatti la fine delle funzionalità multiplayer per Dirt 3, Dirt Showdown, Grid Autosport e Grid 2, rendendo impossibile accedere alle modalità online di questi racing game.
La notizia non arriva come una sorpresa: EA mantiene infatti un elenco aggiornato dei giochi destinati alla chiusura, così da permettere ai fan di sapere in anticipo quando i server verranno spenti. Allo stesso tempo, questo significa che quasi ogni mese ci sono titoli che salutano definitivamente la scena, e il 2025 non ha fatto eccezione.
Nel corso dell’anno, infatti, diversi giochi hanno già visto la fine del supporto online. The Simpsons: Tapped Out è stato chiuso lo scorso gennaio insieme ad altri titoli mobile e a Rory McIlroy PGA Tour, mentre a febbraio è toccato a due giochi della serie UFC.
A marzo è arrivata la volta di NCAA 14, mentre il 30 giugno si è spento definitivamente l’online di Madden NFL 21. L’autunno, poi, ha segnato ulteriori addii con altri giochi sportivi e di corse. Ecco la lista completa dei titoli EA che verranno o sono già stati chiusi nel 2025:
- Rory McIlroy PGA Tour – 16 gennaio
- The Simpsons: Tapped Out – 24 gennaio
- Blood & Glory Immortals – 29 gennaio
- Contract Killer: Sniper – 29 gennaio
- Deer Hunter Classic – 29 gennaio
- Dino Hunter: Deadly Shores – 29 gennaio
- Eternity Warriors 4 – 29 gennaio
- Frontline Commando 2 – 29 gennaio
- Frontline Commando: D-Day – 29 gennaio
- UFC 3 – 17 febbraio
- EA Sports UFC Mobile 2 – 13 marzo
- NCAA 14 – 13 marzo
- Madden NFL 21 – 30 giugno
- NHL 21 – 6 ottobre
- Need for Speed: Rivals – 7 ottobre
- Madden NFL 22 – 20 ottobre
- FIFA 23 – 30 ottobre
- Dirt 3 – 8 novembre
- Dirt Showdown – 8 novembre
- Grid Autosport – 8 novembre
- Grid 2 – 8 novembre
- EA Sports FC Empires – 30 novembre
Come si può notare, il mese di novembre sarà particolarmente doloroso per gli appassionati di corse targate Codemasters, ma anche per chi seguiva i nuovi progetti mobile come EA Sports FC Empires, in arrivo alla chiusura il 30 novembre.
EA, in ogni caso, continuerà ad aggiornare l’elenco dei titoli destinati a uscire dal proprio ecosistema, ma la tendenza del 2025 sembra chiara: la compagnia sta progressivamente tagliando il supporto a giochi più datati e a produzioni mobile minori, lasciando spazio ai progetti più recenti e alle nuove uscite.