Electronic Arts ha confermato che il prossimo 8 novembre 2025 verranno chiusi i server online di quattro giochi del proprio catalogo, segnando un nuovo capitolo nella lunga lista di titoli che la compagnia ha deciso di dismettere nel corso dell’anno.

La data sancirà infatti la fine delle funzionalità multiplayer per Dirt 3, Dirt Showdown, Grid Autosport e Grid 2, rendendo impossibile accedere alle modalità online di questi racing game.

La notizia non arriva come una sorpresa: EA mantiene infatti un elenco aggiornato dei giochi destinati alla chiusura, così da permettere ai fan di sapere in anticipo quando i server verranno spenti. Allo stesso tempo, questo significa che quasi ogni mese ci sono titoli che salutano definitivamente la scena, e il 2025 non ha fatto eccezione.

Nel corso dell’anno, infatti, diversi giochi hanno già visto la fine del supporto online. The Simpsons: Tapped Out è stato chiuso lo scorso gennaio insieme ad altri titoli mobile e a Rory McIlroy PGA Tour, mentre a febbraio è toccato a due giochi della serie UFC.

A marzo è arrivata la volta di NCAA 14, mentre il 30 giugno si è spento definitivamente l’online di Madden NFL 21. L’autunno, poi, ha segnato ulteriori addii con altri giochi sportivi e di corse. Ecco la lista completa dei titoli EA che verranno o sono già stati chiusi nel 2025:

Rory McIlroy PGA Tour – 16 gennaio

The Simpsons: Tapped Out – 24 gennaio

Blood & Glory Immortals – 29 gennaio

Contract Killer: Sniper – 29 gennaio

Deer Hunter Classic – 29 gennaio

Dino Hunter: Deadly Shores – 29 gennaio

Eternity Warriors 4 – 29 gennaio

Frontline Commando 2 – 29 gennaio

Frontline Commando: D-Day – 29 gennaio

UFC 3 – 17 febbraio

EA Sports UFC Mobile 2 – 13 marzo

NCAA 14 – 13 marzo

Madden NFL 21 – 30 giugno

NHL 21 – 6 ottobre

Need for Speed: Rivals – 7 ottobre

Madden NFL 22 – 20 ottobre

FIFA 23 – 30 ottobre

Dirt 3 – 8 novembre

Dirt Showdown – 8 novembre

Grid Autosport – 8 novembre

Grid 2 – 8 novembre

EA Sports FC Empires – 30 novembre

Come si può notare, il mese di novembre sarà particolarmente doloroso per gli appassionati di corse targate Codemasters, ma anche per chi seguiva i nuovi progetti mobile come EA Sports FC Empires, in arrivo alla chiusura il 30 novembre.

EA, in ogni caso, continuerà ad aggiornare l’elenco dei titoli destinati a uscire dal proprio ecosistema, ma la tendenza del 2025 sembra chiara: la compagnia sta progressivamente tagliando il supporto a giochi più datati e a produzioni mobile minori, lasciando spazio ai progetti più recenti e alle nuove uscite.