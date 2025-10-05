Dal 9 al 16 ottobre, gli utenti di Epic Games Store potranno aggiungere gratuitamente alla propria libreria due nuovi contenuti: Gravity Circuit e il Pacchetto Bandito Apprendista per Albion Online. Ancora una volta, la piattaforma di Epic conferma la propria tradizione di offrire ogni settimana titoli di qualità, capaci di soddisfare pubblici molto diversi tra loro.

Gravity Circuit sarà disponibile gratuitamente da giovedì 9 ottobre fino al 16 ottobre. Si tratta di un appassionante action-platform a scorrimento laterale con uno stile pixel art vibrante e un gameplay ispirato ai grandi classici degli anni ’90.

Il gioco mette i giocatori nei panni di un eroe cyborg impegnato a salvare il mondo da un esercito di macchine ribelli, con livelli pieni di azione, acrobazie e potenziamenti da sbloccare. Un titolo perfetto per chi ama la sfida e l’estetica rétro, ma non vuole rinunciare a un sistema di controllo moderno e reattivo.

Accanto a esso, Epic regalerà anche il Pacchetto Bandito Apprendista per Albion Online, riscattabile gratuitamente nello stesso periodo. Non si tratta di un gioco completo, bensì di un contenuto bonus dedicato all’MMO sandbox Albion Online, pensato per chi desidera iniziare l’avventura con una marcia in più.

Il pacchetto include oggetti estetici e risorse utili per affrontare le prime fasi del gioco, permettendo ai nuovi giocatori di esplorare il mondo di Albion con maggiore libertà e sicurezza.

Riscattare i giochi è semplicissimo: basta accedere al client ufficiale di Epic Games o visitare il sito web all’indirizzo store.epicgames.com. Nella sezione “Giochi gratuiti”, sarà possibile cliccare sul titolo desiderato, selezionare “Ottieni” e completare la procedura di acquisto a costo zero.

Una volta aggiunti alla libreria, i giochi resteranno per sempre legati al proprio account e potranno essere scaricati in qualsiasi momento, senza limiti di tempo.

Nel frattempo, fino alle 16:59 dell’8 ottobre, rimarranno riscattabili gli attuali giochi gratuiti della settimana – Firestone Online Idle RPG e Nightingale – che lasceranno poi spazio ai nuovi arrivi dal 9 ottobre. Ancora una volta, Epic conferma di voler mantenere viva la propria community con un’offerta costante di titoli per tutti i gusti, dai fan dell’azione nostalgica ai giocatori più strategici e avventurosi.