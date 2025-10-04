Avatar di Plusalpha 0
Ma no, non mi sembra il caso. Parla di « ruolo monopolistico », monopolistico dove? È peggio, un’azienda in crisi (nel settore specifico, ovviamente) che francamente si da la zappa sui piedi. Basta! Magari si parlasse di monopolio. Ci saremmo tolti Sony e la sua spocchia. Per me stanno prendendo una decisione giusta e 99 sbagliate. Opinione personale, che vi devo dire…
