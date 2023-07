Xbox Game Pass, disponibile il nuovo gioco gratis di luglio

Tutti gli utenti iscritti a Xbox Game Pass possono scaricare da questo momento un nuovo gioco gratis: si tratta del secondo omaggio gratuito previsto per il mese di luglio.

Il nuovo titolo disponibile per il download è Sword and Fairy Together Forever, l'ultimo capitolo della celebre serie RPG che fonde mitologia antica con l'estetica tradizionale orientale.

Nonostante sia il settimo episodio ufficiale, si tratta anche di un capitolo a sé stante pensato per introdurre agevolmente i fan alla serie: un'aggiunta dunque perfetta per Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon), dato che potrete testare il franchise senza alcun costo aggiuntivo.

Questo intrigante RPG è anche l'ultimo gioco gratis già annunciato in arrivo su Xbox Game Pass: l'ultimo aggiornamento ufficiale includeva infatti anche i primi titoli di luglio, con una line-up chiusa proprio da Sword and Fairy Together Forever.

Potete scaricarlo già da ora sulle vostre console Xbox e su PC, ma al momento non sembra essere prevista un'uscita sul servizio cloud gaming per gli abbonati a Game Pass Ultimate.

A questo punto, non ci resta che lasciarvi al download e augurarvi buon divertimento con questo nuovo RPG gratuito, rimanendo in attesa di scoprire tutti i prossimi aggiornamenti in arrivo sul catalogo del servizio in abbonamento.

Vi terremo aggiornati come sempre sulle nostre pagine non appena sarà rilasciato un nuovo comunicato ufficiale, che potrebbe arrivare proprio nei prossimi giorni: nel frattempo, possiamo già anticiparvi alcuni dei giochi gratis che arriveranno a luglio sul servizio.

Ma non dimenticatevi di tenere d'occhio la lista dei giochi gratis in uscita: tra pochi giorni lasceranno ufficialmente il catalogo 3 titoli, tra i quali c'è anche un amatissimo platformer roguelike.

Il servizio in abbonamento continuerà ad aggiornarsi con nuove uscite, puntando fortemente sui titoli al day-one: proprio di recente ne abbiamo scoperti altri 6 in arrivo, grazie all'ultimo showcase organizzato da Annapurna Interactive.