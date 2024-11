Xbox Game Pass, disponibile da ora l'ultimo gioco gratis al day-one di novembre

Gli utenti iscritti a Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass possono approfittare già da questo momento di un nuovo gioco gratis, l'ultimo omaggio al day-one previsto per il mese di novembre.

Si tratta di Nine Sols, un intrigante metroidvania che implemente allo stesso tempo meccaniche di combattimento soulslike, ispirate in particolar modo a Sekiro.

Un mix di generi sicuramente molto interessante, che ci porterà in un viaggio vendicativo in un mondo fantasy ispirato all'Asia, con lo scopo di uccidere 9 potentissimi sovrani.

L'affascinante produzione di RedCandleGames era già disponibile su PC, ma da questo momento è ufficialmente giocabile anche su tutte le principali console, incluse ovviamente Xbox Series X|S fin dal suo giorno di lancio.

Trattandosi di un titolo al day-one, potrete però giocarlo soltanto con iscrizioni a Xbox Game Pass Ultimate (che trovate in sconto su Amazon), che vi darà accesso anche alla versione Cloud, o tramite PC Game Pass.

Il nostro Domenico Musicò lo ha premiato con un 7.8/10 nella recensione dedicata, in occasione del suo lancio su PC, spiegandovi che il mix di generi è sicuramente ben riuscito, anche se purtroppo sul medio-lungo termine si avvisa un po' di ripetitività di azioni e nemici da sconfiggere.

Si tratta in ogni caso di un'aggiunta particolarmente interessante per gli utenti iscritti al servizio in abbonamento: potete iniziare a scaricarlo già da adesso su PC e console o, se volete iniziare a giocare subito dai vostri dispositivi preferiti, potete accedere anche alla versione in streaming tramite Xbox Cloud.

Augurandovi come sempre buon divertimento, vogliamo cogliere l'occasione per ricordarvi che già da domani sarà disponibile un nuovo gioco gratis: è l'ultimo omaggio del mese e giocabile anche col piano Standard, non trattandosi di un'uscita al day-one.

Il servizio in abbonamento è stato particolarmente vantaggioso a livello qualitativo, a giudicare dal fatto che ben 10 giochi sul catalogo hanno ricevuto candidature per The Game Awards 2024.