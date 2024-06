Nine Sols | Recensione - Come un Sekiro in 2D?

Nato dagli autori di Devotion e del magnifico Detention (ecco la nostra recensione) — giochi molto diversi da questo per importanza storica e per tipologia di temi trattati — Nine Sols mira a mescolare una gran quantità di elementi nella speranza di costruire una sua riconoscibile identità.

In un mercato così saturo, così pieno di cloni e in cui è molto difficile emergere, proporre un pot-pourri del genere potrebbe non bastare. Anche al netto delle indubbie qualità di Nine Sols.

Nine Sols: come tanti ma a suo modo unico

Ambientato nella fittizia New Kunlun, Nine Sols vi mette nei panni di Yi, pronto a sconfiggere i nove Sols che danno il titolo al gioco in un'avventura che supera agevolmente le venti ore di gioco.

Mescolando elementi fantasy orientali, cyberpunk e taoismo, Nine Sols racconta un'avventura all'interno di un vasto reame rimasto silenzioso per molto tempo mentre rimaneva protetto da sacri rituali.

Tutto però è destinato a cambiare nel momento in cui il nostro protagonista, un eroe da tempo dimenticato, viene risvegliato dal suo sonno da un bambino, con lo scopo di intervenire per placare la più pericolosa delle minacce.

In Nine Sols, che è completamente in inglese e non ha i sottotitoli in italiano, il racconto si dispiega attraverso dialoghi talvolta non necessari e tramite personaggi inutilmente ciarlieri, mentre sono apprezzabili le scene di intermezzo in stile manga, che denotano un ricercato stile artistico almeno quanto gli ottimi scenari disegnati a mano.

Sebbene ci siano delle parti inserite palesemente per diluire il gioco, anche e soprattutto per quanto concerne delle traversate dove si abusa un po' di backtracking, Nine Sols risulta sempre piacevole e riesce a mantenere su buono livelli l'interesse del giocatore.

Nel troncone centrale e nella seconda metà si abusa un po' di situazioni, combattimenti e nemici che si ripetono, e in effetti una minore durata avrebbe agevolato il gioco a rimanere più compatto e meno diluito.

Non aspettatevi però lo stesso grado di difficoltà di Sekiro, perché l'aspetto dolce di Nine Sols in fin dei conti non mente sulla sua natura.

Questo va detto per almeno un paio di motivi: il gioco è un misto tra un action-platform con elementi metroidvania e parte del sistema di combattimento mutuato da Sekiro, ma mescolando tutto insieme siamo nella classica situazione in cui il prodotto fa bene tante cose pur non eccellendo in nulla.

Ad esempio, non essendoci una mappa con lo stesso livello di densità e dettagli di un metroidvania, ci sono momenti in cui non è immediato raccapezzarsi, soprattutto quando bisogna tornare indietro senza avere chiare indicazioni. Allo stesso modo, la frase "forte" del marketing dipingeva Nine Sols come un action 2D ispirato a Sekiro.

Ora, capiamo bene che è importante attirare l'attenzione sul proprio prodotto nel modo più efficace possibile, ma la verità è che Nine Sols non ha molto da spartire con l'iconico gioco di FromSoftware. Entrando più nel dettaglio, l'unico vero punto in comune sono le deviazioni da effettuare coi parry e alcune tipologie ti attacchi. E beninteso, proprio il combat system è il fiore all'occhiello del gioco.

La quantità di abilità che potrete sbloccare, le azioni da compiere, la diversificazione degli attacchi avversari e una buonissima gestione degli scontri fanno di Nine Sols un gioco da prendere in considerazione per gli amanti dei combattimenti all'ultimo sangue.

Ciò non significa che il gioco sia particolarmente indulgente quando bisogna andare oltre determinati ostacoli o sezioni di sbarramento, ma il selettore di difficoltà iniziale apre certamente la strada a una più ampia fetta di pubblico, senza andarsi a infilare in quella nicchia che si potrebbe quasi definire elitarista.