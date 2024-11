10 giochi gratis Game Pass candidati ai The Game Awards

Microsoft ha evidenziato che 10 dei giochi nominati ai The Game Awards 2024 sono disponibili su Xbox Game Pass gratuitamente.

Tra questi spiccano titoli come Call of Duty: Black Ops 6 (che trovate anche su Amazon), Senua's Saga: Hellblade II e Diablo IV.

L'annuncio, fatto sui social media, mira a promuovere il servizio Game Pass in vista della cerimonia di premiazione prevista per il 12 dicembre.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con SpazioGames! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Questa mossa strategica sottolinea il valore offerto dall'abbonamento, che dà accesso a numerosi titoli di alto profilo (via GameSpot).

Tra i giochi nominati e disponibili su Game Pass figurano:

Black Ops 6

Best Audio Design

Innovation In Accessibility

Best Action Game

Best Multiplayer





Best Audio Design Innovation In Accessibility Best Action Game Best Multiplayer Senua's Saga: Hellblade II

Best Narrative

Best Audio Design

Best Performance (Melina Juergens)

Games For Impact





Best Narrative Best Audio Design Best Performance (Melina Juergens) Games For Impact Age of Mythology: Retold

Best Sim/Strategy Game





Best Sim/Strategy Game Diablo IV

Innovation In Accessibility

Best Ongoing Game





Innovation In Accessibility Best Ongoing Game Manor Lords

Best Debut Indie Game

Best Sim/Strategy Game





Best Debut Indie Game Best Sim/Strategy Game Frostpunk 2

Best Sim/Strategy Game





Best Sim/Strategy Game Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Best Sim/Strategy Game





Best Sim/Strategy Game No Man's Sky

Best Community Support





Best Community Support Valorant

Best Esports Game





Best Esports Game League of Legends

Best Esports Game

Microsoft ha colto l'occasione per ricordare che è possibile abbonarsi al servizio, evidenziando anche un'offerta speciale che include un Fire Stick 4K, un controller Xbox e un mese di Game Pass Ultimate.

I The Game Awards, che quest'anno celebrano il loro decimo anniversario, non si limiteranno alla consegna del premio Game of the Year, ma includeranno anche annunci di nuovi giochi, trailer e sorprese inaspettate.

Questa edizione si preannuncia particolarmente significativa, data la ricorrenza del decennale.

L'inclusione di così tanti titoli nominati nel catalogo Game Pass evidenzia la qualità e la varietà dell'offerta di Microsoft, posizionando il servizio come una scelta attraente per i giocatori che desiderano accedere a un'ampia gamma di giochi in nomination.

Restando in tema, da poco sono state rese note le ultime novità in arrivo a novembre 2024 sul catalogo di Xbox Game Pass. Scoprile nella nostra notizia.