Xbox Game Pass dice oggi addio a 5 giochi gratis

Il catalogo di Xbox Game Pass non manca di includere titoli a cadenza regolare, sebbene di tanto in tanto è anche il momento degli addii.

Tutti i possessori di un abbonamento Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon) dovranno infatti salutare una manciata di titoli, a partire dalla giornata di oggi.

Vero anche che, proprio in queste ore, è ufficialmente disponibile un nuovo gioco gratis su Game Pass al day-one.

Senza contare che sarebbe già emerso il nome di un gioco che farà la sua apparizione durante il prossimo mese di giugno.

Ora, come riportato da GameRant, cinque giochi (due dei quali solo per PC Game Pass) saluteranno il servizio.

Gli abbonati a Xbox Game Pass perderanno infatti oggi l'accesso a:

Before We Leave - Cloud, Console e PC

Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition - Console e PC

Hearts of Iron 4: Cadet Edition - PC

Her Story - PC

Umurangi Generation Special Edition - Cloud, console e PC

Tempo scaduto, quindi, per poter scaricare i giochi sopra elencati (che in caso li abbiate già fatti vostri rimarranno disponibili sul vostro account di riferimento).

Restando in tema, vi ricordiamo che il servizio in abbonamento ha da poco già anticipato che le sorprese non sono finite: gli utenti iscritti a Game Pass Ultimate potranno infatti divertirsi dal 16 maggio con FIFA 23, disponibile gratuitamente grazie al catalogo di EA Play.

Ma non è tutto: verso la fine del mese di maggio arriverà anche un nuovo gioco gratis al day-one sul servizio in abbonamento: si tratta di una bellissima avventura, disponibile tra le altre cose in esclusiva console.

Infine, per concludere, segnaliamo anche che il nuovo gioco gratis Xbox offerto con Games With Gold è ufficialmente disponibile per il download a partire da adesso, ossia con un giorno di anticipo sulla tabella di marcia (che male non è).