Xbox Game Pass, anche GTA V potrebbe dirci addio a fine 2023

Pochi minuti fa l'app di Xbox Game Pass ha inviato una curiosa notifica sugli smartphone di tutti gli utenti iscritti al servizio in abbonamento: pare che la lista di giochi gratis pronti a lasciarci si sia allungata all'improvviso.

Vi avevamo già anticipato nelle scorse giornate che la lista dei giochi presto non disponibili includeva solo 2 titoli, uno dei quali era l'edizione Deluxe di un gioco free-to-play, ma pare che si sia aggiunto anche un capolavoro di Rockstar Games.

In base a una notifica ricevuta direttamente sul nostro smartphone, sembrerebbe infatti che Grand Theft Auto V stia per lasciare il servizio in abbonamento a partire dal 31 dicembre.

L'open world di Rockstar Games (che trovate anche su Amazon) non era stato mostrato nella consueta lista e, nel momento in cui scriviamo questo articolo, non è ancora presente tra i giochi in uscita.

Tuttavia la notifica inviata dalle applicazioni, di cui vi riporteremo un nostro screenshot personale qui di seguito, sembra lasciare davvero poco spazio a dubbi:

Se l'annuncio in questione fosse confermato, significherebbe che i fan avrebbero tempo fino alla fine dell'anno per scoprire uno degli open world più giocati e premiati di sempre.

Dato che a volte le notifiche hanno però rivelato informazioni errate, resta in piedi la flebile speranza che si sia trattato di un semplice errore: teoria supportata dal fatto che la lista di giochi gratis in uscita non è stata ancora aggiornata.

Attendiamo ovviamente comunicati ufficiali sulla vicenda o eventuali aggiornamenti, che vi riporteremo tempestivamente sulle nostre pagine: nel frattempo, il nostro suggerimento, qualora doveste ancora recuperarlo, è di non correre inutili rischi e giocare GTA V il prima possibile.

Scaricarlo può anche essere un modo per ingannare l'attesa di novità riguardanti GTA 6, con l'augurio che non si riveli "ingiocabile" su Series S.

Al momento non è arrivato il consueto post sul blog ufficiale che comunica novità e addii imminenti, dunque è probabile che non verranno aggiunti altri titoli entro la fine dell'anno. Ma possiamo già anticiparvi uno dei primi giochi che saranno aggiunti a gennaio.