Xbox Game Pass, 2 giochi gratis dicono addio a fine 2023

Siamo ormai ufficialmente entrati nella fase finale del 2023: queste sono le ultime settimane dell'anno, con tanto di imminenti e immancabili feste di Natale e il Capodanno.

Ma significa anche che siamo entrati nella seconda metà del mese e, come sanno bene gli abbonati, è arrivato il momento di scoprire quali giochi gratis lasceranno Xbox Game Pass.

Il servizio in abbonamento di casa Microsoft (lo trovate su Amazon) si è aggiornato proprio nelle scorse ore su Xbox Series X|S e PC, svelando che dopo il 31 dicembre non sarà più possibile scaricare 2 giochi gratis.

Senza ulteriori indugi, vi sveliamo dunque tutti i giochi gratis che diranno addio a Xbox Game Pass a fine 2023:

Xbox Game Pass: giochi gratis rimossi dal 31 dicembre 2023

Naraka: Bladepoint - Deluxe Edition

Monster Train

Il primo titolo a essere rimosso sarà l'edizione Deluxe di Naraka Bladepoint, il celebre action battle-royale free-to-play: se siete interessati a questo titolo, il nostro consiglio è dunque quello di scaricare questa versione il prima possibile, così da approfittare di tutti i vantaggi proposti dal servizio in abbonamento.

Ovviamente, l'edizione base resterà disponibile totalmente gratis, dunque si tratta di un'offerta da tenere d'occhio solo per chiunque intenda approfittare dei vantaggi offerti da questo pacchetto.

Da tenere invece particolarmente d'occhio Monster Train: si tratta di un gioco di carte strategico con elementi roguelike particolarmente apprezzato dagli utenti, con tantissime carte, mostri e livelli di difficoltà per partite sempre più uniche.

Il titolo presenta una media di 86/100 su Metacritic, dunque dovrebbe valere decisamente la pena di dargli un'occhiata prima che sia troppo tardi.

Restiamo poi ovviamente in attesa di capire se arriveranno altri giochi gratis a fine 2023: per il momento, potrete ingannare l'attesa con Far Cry 6 e scoprendo uno dei primi giochi in arrivo nel 2024.

Per quanto riguarda invece Baldur's Gate 3, uno dei più amati e apprezzati giochi usciti di recente su Xbox, cominciate a mettervi l'anima in pace: Larian non ha alcuna intenzione di offrirlo gratuitamente.