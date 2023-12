GTA 6 sarà ingiocabile su Xbox Series S? I fan lo temono

Il primo trailer ufficiale di GTA 6 ha confermato l'uscita del gioco nel 2025 su PS5 e Xbox, ma a quanto pare c'è chi si domanda se il titolo possa girare anche su una piattaforma "debole" come Series S.

Il sequel di GTA V (lo trovate su Amazon) promette infatti di avere dalla sua un comparto tecnico realmente mostruoso.

Mentre la versione PC sembra essere stata posticipata per fare spazio a quella PS5, sono in molti a temere per la versione Xbox.

Ora, dopo che Digital Foundry ha lasciato intendere che Grand Theft Auto 6 probabilmente non potrà girare neppure su Switch 2, c'è chi teme che il gioco su Series S sarà quasi impossibile da testare.

Come riportato anche da GamingBible, la questione circa la capacità di GTA 6 di girare anche su una console "debole" come Series S sta nuovamente tenendo banco su Reddit.

«Come abbiamo visto nel trailer, la fedeltà grafica è pazzesca. Alan Wake 2 dimostra che sono necessari downgrade massicci per girare a 30fps. Sono un po' preoccupato che GTA 6 sia instabile all'uscita. Non mi interessano le basse risoluzioni, purché siano almeno 30 fps stabili», scrive l'autore del post.

Altri giocatori di Xbox Series S temono che Grand Theft Auto 6 non sia in grado di far girare il gioco a un livello accettabile, anche se siamo sicuri che Rockstar Games farà il possibile per farlo funzionare al meglio.

Dopotutto, il precedente GTA V ha spinto PS3 e Xbox 360 ai limiti assoluti, soprattutto se si aggiunge GTA Online, quindi la speranza è l'ultima a morire.

Non ci resta quindi che aspettare il 2025, ossia quando GTA 6 arriverà sul mercato console, visto che il gioco promette grandi cose per quanto riguarda gli open world.

Ma non solo: nell'attesa di saperne di più sul gioco e sul suo comparto tecnico, un fan nostalgico ha deciso di ricreare il trailer di GTA 6 sfruttando la grafica di PS1.