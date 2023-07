Xbox e Activision starebbero negoziando un'estensione

Come ormai molti fan certamente sapranno, la deadline per la chiusura dell'accordo tra Xbox e Activision Blizzard era stata inizialmente fissata allo scorso 18 luglio, ma le complicazioni arrivate dagli stop di FTC e CMA hanno inevitabilmente causato rallentamenti difficili da prevedere.

Tuttavia, dopo la vittoria ottenuta contro la FTC e la successiva "tregua" della CMA, la chiusura dell'accordo sembra ormai ad un passo, anche se sarà necessaria ancora un po' di pazienza in più.

Microsoft pare infatti aver scelto ancora una volta la strada della diplomazia, scegliendo di attendere il via libera definitivo dall'ente antitrust britannico prima di concludere l'affare, così da risolvere una volta per tutte le perplessità legate al monopolio sul cloud gaming di Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon).

Si sta dunque verificando l'ipotesi che avevamo anticipato nelle scorse giornate: la chiusura sarà inevitabilmente rinviata e potrebbe concludersi solo tra diverse settimane.

In vista di tale ipotesi, secondo quanto riportato da Reuters (via VGC), sebbene non sia tecnicamente necessario, pare che Microsoft stia spingendo per negoziare un'estensione dell'accordo vincolante con Activision.

Questa strategia servirebbe per garantire che tutte le attuali condizioni vengano rispettate, senza che nessuna delle parti in causa possa eventualmente decidere di tirarsi fuori o rinegoziare i termini dell'accordo — o per evitare che altri publisher, per quanto improbabile, possano provare a inserirsi nella trattativa.

Se si dovesse trovare un accordo per estendere l'accordo, Microsoft e Activision potrebbero attendere senza ulteriori pressioni l'eventuale via libera della CMA, chiudendo una volta e per tutte quella che ormai sta diventando una trattativa semplicemente estenuante.

Per poter accontentare la CMA, Xbox e Activision sarebbero pronte a una piccola rinuncia per il settore del cloud gaming nel Regno Unito. Tuttavia, potrebbe essere necessario attendere addirittura la fine di agosto per scoprire se tale proposta sarà accettata o meno.