Xbox Activision, il ricorso della FTC è stato respinto

La settimana videoludica è stata inevitabilmente all'insegna della guerra tra FTC e Microsoft, per la solita acquisizione di Activision Blizzard da parte di Xbox.

È arrivata infatti una vittoria per Xbox Game Pass (l'abbonamento a cui potete aderire tramite Amazon), che ora ha fatto un passo in avanti per accogliere la lineup di Activision-Blizzard.

Advertisement

Tutto è partito di recente dal fatto che l'ingiuzione della FTC è stata bloccata dalla legge, rendendo quindi l'affare Xbox Activision-Blizzard leggermente più fattibile.

Ma la FTC ha presentato un ricorso alla velocità della luce, perché la lotta è ben lontana dall'essere finita.

Un ricorso che però non farà nessun effetto perché arriva in queste ore il nuovo colpo di scena di questa storia.

Come riporta VG247, infatti, anche il ricorso promosso dall'ente regolatore ha ricevuto uno stop inequivocabile perché è stato negato.

Una seconda vittoria per Microsoft che è ad un passo dal chiudere una volta per tutte l'acquisizione di Activision Blizzard all'interno della divisione Xbox.

A questo punto, infatti, l'iter procedurale accelererà moltissimo.

Activision Blizzard verrà ritirato dal NASDAQ il 17 luglio in previsione dell'acquisizione. In caso di mancato rispetto della scadenza, Microsoft deve pagare ad Activision Blizzard $3 miliardi e tornare al tavolo delle trattative.

Nel frattempo, la Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito ha prorogato il termine per una decisione finale sull'acquisizione. Ciò significa che Microsoft ha più tempo per concludere l'affare, e la stessa CMA avrà più tempo per rivedere le modifiche proposte che Microsoft ha apportato ai suoi piani di acquisizione.

Resta da vedere se la CMA approverà l'acquisizione, ma il rifiuto del ricorso della FTC è un segnale importante che l'accordo si sta avvicinando al completamento.

La vittoria inevitabilmente influenzerà anche gli altri enti regolatori, come la CMA, con la quale Microsoft ha già iniziato a lavorare per una tregua.

Questo significa che Call of Duty arriverà finalmente su Xbox Game Pass una volta per tutte? Sì, ma non subito in ogni caso.