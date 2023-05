Xbox deve essere unica, non provare a fare meglio quello che fa già PlayStation, per Spencer

Intervenendo nei giorni scorsi durante la trasmissione di Kinda Funny Games, Phil Spencer ha fornito molti spunti di riflessione a chi segue da vicino l'industria dei videogiochi. Il dirigente del mondo Xbox, che aveva anche rimarcato come non esista un mondo in cui un successo di Starfield possa allontanare le persone da PlayStation per portarle verso le console Microsoft, ha sottolineato anche quanto sia importante che Xbox mantenga un suo approccio unico e diverso all'industria videoludica.

Un po' come fa Nintendo, che si propone a modo suo rispetto alle altre offerte che troviamo sul mercato, secondo Spencer è fondamentale che Xbox non stia all'ombra di qualcun altro cercando di fare meglio su un terreno già calcato.

«Come percentuale del mercato gaming globale, il mercato delle console si sta restringendo» ha spiegato Spencer, «perché il business in generale sta crescendo, mentre le console sono relativamente su una linea piatta, come business. È lo stesso anche per il PC».

Ed è qui che entra in gioco il fatto che gli sviluppatori vogliono portare i loro giochi su più dispositivi possibili: è questo l'approccio che Microsoft vuole avere ai videogiochi, secondo Spencer, realizzando quel desiderio di far giocare più persone possibili, non solo quelle che si dotano di una console. Non a caso, sappiamo quanto nell'approccio di Xbox conti il cloud gaming.

Nelle parole di Spencer:

«Abbiamo questa visione unica perché vediamo cosa vogliono fare gli autori. Vogliono costruire giochi che possano venire incontro ai giocatori in qualsiasi tipo di schermo, che si possano giocare con gli altri a prescindere da quale sia lo schermo che gli altri usano.

Questo non significa, attenzione, che Microsoft intenda mandare in soffitta le console, anzi: «la console è il cuore del brand Xbox, non ci sono dubbi su questo, e rimarremo concentrati sul fare in modo che l'esperienza su console sia fantastica» ha assicurato Spencer.

Il punto, però, è fare qualcosa di unico, secondo il dirigente, perché provare a fare quello che fa già PlayStation, ma facendolo meglio, avrebbe poco senso e di certo non sarebbe una ricetta per il successo.

Come precisato da Phil Spencer:

«Conosco molte persone che vorrebbero che rimanessimo fermi nel tentare di essere una versione verde migliore di quello che fanno già i tizi blu [il riferimento è palesemente a Xbox – verde – e PlayStation – blu – ndr] e sono qui a dire che rimanere sulla scia di qualcun altro non sarebbe una vittoria per Xbox. Dobbiamo allontanarci e fare le nostre cose, con Game Pass, con quello che facciamo con xCloud e nel modo in cui costruiamo i nostri giochi».

Certo, proprio l'approccio al cloud a quanto pare non è piaciuto alla CMA britannica, che vorrebbe bloccare l'acquisizione di Activision Blizzard in virtù dell'egemonia che Microsoft potrebbe ottenere su questo mercato – dove però, come sappiamo, Sony in realtà non si è mai mossa in modo deciso e dove gli altri grandi player non sono, al momento, rappresentati affatto da PlayStation.

In questi giorni Spencer è stato sotto i riflettori anche per il lancio non proprio entusiasmante di Redfall, che è stato il primo progetto di Arkane Austin pubblicato da quando è sotto l'etichetta di Microsoft – ma che era in sviluppo da prima dell'acquisizione del gruppo ZeniMax Media, di cui fa parte anche l'intera Bethesda Softworks (e quindi Arkane Austin e Arkane Lyon). Se volete provare il gioco, lo trovate incluso su Game Pass (potete abbonarvi su Instant Gaming). Per approfondire meglio, c'è anche la nostra video recensione.

Vedremo ora cosa ci attenderà nel futuro di Xbox: sappiamo già che a giugno avremo una conferenza dedicata al brand e anche una specifica a tema Starfield, quindi l'attesa non sarà particolarmente lunga.