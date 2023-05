Xbox Games Showcase ufficiale: ecco data e orario

Xbox ha annunciato ufficialmente la data dell'Xbox Games Showcase di quest'anno, che si terrà domenica 11 giugno alle 19:00 ora italiana, seguito subito dalla diretta dedicata a Starfield.

Le novità in arrivo anche su Xbox Game Pass saranno infatti presentate in uno showcase a tema previsto nei prossimi mesi.

Sapevamo fin dall’annuncio dell’evento a tema Starfield, con Xbox che terrà una conferenza lo stesso giorno, cosa che lascia presagire buone nuove in dirittura d'arrivo.

«Siamo impazienti di avere il nostro Xbox Game Showcase l’11 giugno e più avanti diffonderemo ulteriori dettagli», ha spiegato la casa di Redmond, alcune settimane fa, sebbene ora sono finalmente arrivate le informazioni ufficiali sull'evento.

L'Xbox Games Showcase e lo Starfield Direct Double Feature saranno entrambi disponibili sui canali Xbox Twitch, Xbox YouTube, Xbox Twitch ASL e Xbox Facebook con notizie e aggiornamenti sui titoli in arrivo su Xbox, PC e Cloud Gaming.

Ma non solo: il 13 giugno si terrà l'Xbox Games Showcase Extended, un programma di approfondimento con interviste incentrate sulle novità dell'Xbox Games Showcase e altri aggiornamenti dei suoi partner.

Con giochi come Forza Motorsport e, appunto, Starfield al seguito, Microsoft ha tutte le carte in regola per attirare una folta schiera di appassionati, e le fonti affermano che ci sarebbero molti contenuti in programma per lo show.

Staremo a vedere se ciò basterà a far dimenticare il "flop" di Redfall, visto che i fan Xbox temono che Starfield possa fare la stessa fine ingloriosa del titolo Arkane, perlomeno al day-one.

Proprio Redfall, infatti, è stato poco sorprendentemente al centro di un caso di review bombing da parte di giocatori infuriati, visto che a quanto pare proprio loro sembrano nutrire dubbi sul futuro di Xbox. Se le paure saranno o meno fondate lo scopriremo probabilmente proprio in occasione dello showcase di giugno.