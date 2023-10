Xbox da oggi ha un nuovo presidente

L'acquisizione Activision-Blizzard porta i primi cambiamenti inevitabili e, da ora, Sarah Bond sarà la nuova presidente di Xbox.

Con i tanti nuovi giochi che entreranno all'interno di Xbox Game Pass, a cui potete abbonarvi tramite Amazon, c'è bisogno di nuove forze e figure chiave all'interno dell'organico della divisione gaming di Microsoft.

Advertisement

Ci vorrà un po' perché i tanti titoli di Activision-Blizzard arrivino su Game Pass, e proprio per questo motivo bisogna preparare la strada anche con un nuovo organico.

Come riporta The Verge, infatti, l'organigramma di Xbox è stato cambiato proprio in virtù delle nuove responsabilità che l'amministrazione dovrà affrontare.

Sarah Bond sarà infatti presidente di Xbox, e si occuperà di supervisionare tutto il lavoro sulla piattaforma e sull'hardware Xbox.

Phil Spencer, che rimane in ogni caso CEO di Microsoft Gaming come sempre, ha commentato la nuova nomina con una certa felicità e fiducia:

«Per gestire la piattaforma di oggi e costruire quella di domani, stiamo riunendo i team che renderanno tutto ciò possibile. Sarah Bond guiderà questo team in qualità di Presidente di Xbox, riunendo dispositivi, esperienze di giocatori e creatori, ingegneria della piattaforma, strategia, pianificazione aziendale, dati e analisi e sviluppo aziendale.»

Sarah Bond è stata una figura in rapida ascesa all'interno di Xbox, in particolare dietro le quinte della recente acquisizione di Activision Blizzard.

Sarah Bond è stata molto attiva anche pubblicamente, spiegando ad esempio quale sarà il rapporto di Microsoft con le intelligenze artificiali.

Contestualmente, Matty Booty è stato eletto a presidente dei contenuti e degli studi di gioco, e tra le sue mansioni ci sarà anche quella di evitare che si possano creare delle situazioni come quella di Redfall in futuro, con Microsoft chiaramente concentrata su una migliore collaborazione tra i team acquisiti con l’acquisizione di ZeniMax e Bethesda negli ultimi anni.

L'obiettivo quindi è quello di continuare con il trend positivo degli ultimi tempi, come rivelano i numeri recenti.