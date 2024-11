Qualsiasi franchise Xbox potrebbe un giorno arrivare su PS5

Microsoft potrebbe espandere ancora di più il proprio catalogo portando i suoi big su PlayStation 5.

In un’intervista a Bloomberg (via Pure Xbox), Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, ha lasciato aperta la possibilità di portare i principali franchise dell’azienda sulla console di Sony.

«Non vedo linee rosse nel nostro portfolio che dicano 'non si deve fare'», ha dichiarato Spencer, accennando alla possibilità che titoli iconici come Halo, Gears of War e Forza possano in futuro arrivare su PS5.

Un'apertura che segnerebbe un profondo cambiamento strategico, dato che queste serie hanno storicamente contribuito a consolidare l’identità di Xbox come piattaforma di riferimento.

Spencer ha sottolineato che, pur avendo già portato alcune esclusive Microsoft su PlayStation 5, non esistono ancora piani definitivi riguardo a nuove collaborazioni su larga scala.

Il nuovo Halo, ad esempio, è in sviluppo con Unreal Engine, ma è prematuro parlare di un lancio su altre piattaforme.

Questa posizione flessibile si inserisce in un contesto di trasformazione dell'industria videoludica, in cui i confini tra ecosistemi stanno diventando sempre più fluidi, spinti dalla crescente richiesta di interoperabilità tra dispositivi e dalla pressione dei servizi di gaming in abbonamento, come il Game Pass (che trovate su Amazon).

Parallelamente, Spencer ha confermato che Microsoft sta lavorando su un dispositivo portatile per espandere la propria presenza in nuovi segmenti di mercato.

Un progetto che si aggiunge agli investimenti strategici dell’azienda nel cloud gaming, un altro settore che promette di abbattere le barriere tra hardware e piattaforme, consentendo ai giocatori di accedere a titoli di punta su una varietà di dispositivi, indipendentemente dal sistema operativo.

Questa apertura verso altre piattaforme potrebbe rivelarsi una mossa vantaggiosa per Microsoft, che mira a rafforzare la propria posizione in un mercato sempre più competitivo e dominato da ecosistemi ibridi.

Se confermata, una strategia inclusiva trasformerebbe radicalmente il concetto di esclusiva di piattaforma, offrendo ai giocatori un accesso più ampio ai franchise di successo e spingendo l'intera industria verso una maggiore integrazione tra marchi storicamente rivali.