Il cloud di Xbox sta per supportare i giochi acquistati: forse c'è una data

Xbox sta finalmente per fare nuovi passi in avanti per la diffusione dei suoi videogiochi in cloud, permettendo presto anche la possibilità di avviare in streaming i titoli già acquistati su console.

Una promessa fatta diverso tempo fa e che Phil Spencer aveva anticipato essere prevista entro la fine del 2024, anche se questa finestra di lancio era stata svelata solo tramite un messaggio privato e senza alcun reale comunicato ufficiale.

Advertisement

Oggi ci sono però novità importanti sull'arrivo di questa feature, perché secondo un nuovo report di The Verge i tempi sarebbero ormai quasi maturi per il lancio del cloud per i titoli in nostro possesso.

Pare infatti che la funzionalità sarà disponibile a partire da novembre 2024, anche se sarà rilasciata gradualmente in base ai diversi territori: è possibile, in altre parole, che i tempi per l'Italia possano rivelarsi un po' più lunghi.

La tempistica dovrebbe coincidere con l'arrivo dell'acquisto dei videogiochi di Xbox Store direttamente dai dispositivi mobile, come avevamo provato a suggerirvi in seguito all'annuncio ufficiale: è chiaro dunque che Microsoft stia puntando a conquistare definitivamente il mercato mobile.

Secondo i primi dettagli, la funzionalità dovrebbe essere disponibile come parte dei vantaggi di Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate scontato su Amazon) e testato inizialmente come parte del programma Xbox Insiders, per poi espanderlo con altri giochi e su una base più ampia di utenti.

Tuttavia, le fonti di The Verge sottolineano anche che non tutti i giochi potrebbero essere compatibili: come già accade per altri servizi in cloud, gli sviluppatori potrebbero infatti scegliere di non rendere disponibili i propri prodotti per lo streaming, magari perché possiedono accordi con altri servizi. Tutto dipenderà, insomma, dalla disponibilità dei publisher.

L'idea è comunque di rendere disponibili "migliaia di giochi" attraverso Xbox Game Pass Ultimate in streaming, così da consentire ai fan di poter davvero giocare ovunque con il proprio catalogo, anche lontano da una console.

In attesa che arrivino conferme ufficiali da Microsoft e Xbox, vi invitiamo come di consueto a prendere il tutto con le dovute precauzioni e continuare a seguirci per tutte le ultime novità.