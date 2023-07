Xbox Activision, la petizione dei fan si scontra con la Corte Suprema

Il viaggio dell'affare Xbox Activision-Blizzard continua, mentre la giustizia e gli enti regolatori continuano a risolvere tutte le questioni, tra cui la petizione creata dai fan.

È arrivata infatti una serie di vittorie per Xbox Game Pass (l'abbonamento a cui potete aderire tramite Amazon), che ha fatto un passo in avanti per accogliere la lineup di Activision-Blizzard.

Advertisement

L'ultimo ricorso della FTC è stato infatti respinto in maniera reboante dai giudici, portando ancora avanti l'acquisizione.

Che procede comunque a rilento, ma procede, visto che la nuova deadline per la chiusura dell'affare è segnata ora per il prossimo ottobre.

Negli ultimi mesi sono successe un sacco di cose in questa vicenda incredibile, tra cui una petizione mossa dai fan per impedire a Microsoft di acquisire Activision-Blizzard.

Lo scorso dicembre i giocatori presentarono una denuncia in un tribunale federale della California, sostenendo che l'accordo avrebbe potuto ridurre sostanzialmente la concorrenza o creare un monopolio.

L'ingiunzione sosteneva che l'accordo dovesse essere temporaneamente bloccato in attesa del tentativo di appello della FTC al tribunale. Ma, proprio come il già citato appello della FTC, anche la petizione dei fan è stata bocciata.

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto la richiesta del gruppo di giocatori che ha cercato di bloccare l'acquisizione, come riporta VGC, tramite la decisione del giudice Elena Kagan.

Continua quindi il percorso dell'acquisizione di Xbox Activision-Blizzard, che ora ha la CMA come ultimo nemico di peso da affrontare.

Per poter accontentare la CMA, Xbox e Activision sarebbero pronte a una piccola rinuncia per il settore del cloud gaming nel Regno Unito. Tuttavia, potrebbe essere necessario attendere addirittura la fine di agosto per scoprire se tale proposta sarà accettata o meno.

Nel frattempo, quasi sullo sfondo, Xbox Game Pass continua a fornire giochi gratis con la solita regolarità. Ora c'è anche una ex-esclusiva PS5.