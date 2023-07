Xbox Game Pass, disponibile gratis una ex esclusiva PS5

Il catalogo di Xbox Game Pass si è appena aggiornato con un nuovo gioco gratis, disponibile da questo momento per il download sulle vostre console o su PC.

Una produzione particolarmente interessante da provare, dato che si tratta di un titolo che venne lanciato nel 2021 esclusivamente sulle console PS5 e PS4: si tratta di Maquette, un puzzle-adventure sviluppato da Graceful Decay e pubblicato da Annapurna Interactive.

A distanza di oltre due anni dal lancio originale, oggi gli utenti iscritti a Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon) potranno provare questa curiosa avventura anche sulle console di casa Microsoft — e su PC — senza alcun costo aggiuntivo.

In Maquette i giocatori saranno trasportati in un mondo dove ogni edificio, oggetto o pianta sarà allo stesso tempo sia minuscolo che gigantesco: in base a come ci muoveremo, potremo sentirci sia enormi che piccoli e insignificanti.

Un puzzle-adventure decisamente intrigante, disponibile su Xbox One, Xbox Series X|S e PC: sfortunatamente, al momento non sembra essere prevista alcuna versione cloud per gli utenti iscritti al piano Ultimate.

Si tratta anche del primo gioco gratis previsto per la seconda metà di luglio, ma già da domani potrete aspettarvi altre due sorprese pronte da scaricare. Per il momento, non possiamo che lasciarvi augurandovi buon download e buon divertimento!

Restando in tema con esclusive PlayStation di casa Annapurna in arrivo su Xbox, cogliamo l'occasione per ricordarvi che anche il tenerissimo micio di Stray sarà disponibile sulle console di casa Microsoft. Tuttavia, al momento non è ancora prevista un'uscita su Game Pass.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che il servizio in abbonamento ha già confermato l'addio di ben 5 giochi gratis a fine luglio: non possiamo che consigliarvi di controllare accuratamente la lista e di scaricare tutti i titoli che più vi interessano, prima che vengano rimossi e che sia troppo tardi.