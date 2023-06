Xbox Activision-Blizzard, la FTC prepara la mossa definitiva per bloccare l'acquisizione

La FTC continua a lottare contro Xbox per l'acquisizione di Activision-Blizzard, e stavolta arriva una nuova arma per attaccare la manovra finanziaria.

Il punto è sempre quello di impedire che Xbox Game Pass (al quale potete abbonarvi tramite Amazon) possa diventare troppo potente dal punto di vista del monopolio.

La Federal Trade Commission è stata sempre l'entità tra le più agguerrite nei confronti di Xbox, tanto che qualcuno ha anche ipotizzato che sia stata aiutata dalla CMA.

Mentre sono arrivati molti via libera per l'acquisizione, nei mesi, mancano ancora quelli delle entità più importanti.

Tra cui proprio la FTC, che si prepara ad essere ancora più aggressiva contro Xbox.

Come riporta Windows Central, infatti, la Federal Trade Commission degli Stati Uniti si sta muovendo per presentare formalmente una richiesta di ingiunzione per bloccare l'accordo tra Microsoft e Activision Blizzard.

Questo è un passo molto importante in avanti, perché con un'ingiunzione arriva un blocco temporaneo per impedire l'accordo e la questione sarà portata davanti a un giudice federale con più rapidità.

Secondo il rapporto, Microsoft sta effettivamente accogliendo con favore l'ingiunzione, in quanto accelera il processo di chiusura dell'accordo, in un modo o nell'altro. Invece di passare attraverso il processo legale interno della FTC prima di poter presentare ricorso, un'ingiunzione consentirà a Microsoft di combattere in anticipo per l'accordo con Activision Blizzard presso il tribunale federale.

Anche perché la guerra sta per finire in un modo o nell'altro, visto che Microsoft stessa sta preparando la sua mossa più importante in questo senso.

Tra l'altro la FTC aveva sferrato un duro colpo a Microsoft di recente, con una multa gigantesca ma per qualcosa di completamente diverso dall'acquisizione di Activision-Blizzard.

