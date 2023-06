Microsoft contro FTC, arriva una maxi-multa da $20 milioni

Microsoft è in lotta con la FTC per l'acquisizione di Activision-Blizzard ma non solo, perché dovrà prepararsi a pagare una multa gigantesca per una violazione della privacy.

Una multa che è relativa ai dati degli abbonati anche a Xbox Game Pass Ultimate (che potete essere anche voi tramite Amazon) e alla loro gestione.

Advertisement

Una questione molto simile a quella che è capitata anche ad Epic Games, che ha dovuto pagare una multa gigantesca per Fortnite.

La FTC è stata accusata di intromettersi anche nelle operazioni degli altri enti regolatori nei confronti dell'acquisizione di Xbox e Activision-Blizzard, ma ora riceverà una sanzione cospicua da Microsoft.

La casa di Redmond ha infatti accettato di pagare una multa di $20 milioni alla Federal Trade Commission per risolvere le accuse di violazione del Children's Online Privacy Protection Act (COPPA).

Microsoft è infatti accusata di aver raccolto le informazioni personali dei minori iscritti ai servizi di gioco Xbox, senza che i genitori ne fossero al corrente o avessero dato il consenso.

Come sapete esistono diversi tipi di account da creare, anche su Xbox, con varie tutele proprio per salvaguardare gli interessi dei minori. Il problema in questo caso è che, secondo la FTC, fino al 2021 Microsoft ha richiesto agli utenti di inserire le proprie informazioni personali anche se avevano meno di 13 anni.

Il processo di registrazione richiedeva inoltre di accettare la politica pubblicitaria di Microsoft e i termini di servizio, nei quali c'era un'opzione che consentiva a Microsoft di inviare messaggi promozionali e di condividere i dati degli utenti con gli inserzionisti.

Per questo motivo Microsoft è obbligata a pagare la suddetta multa, nonché a modificare le norme dei suoi servizi per fare in modo che sia chiara la destinazione d'uso finale dei dati degli utenti, e che i genitori di utenti minorenni siano sempre informati del loro utilizzo o meno.

«In Xbox, abbiamo l'impegno fondamentale che tutti i giocatori debbano avere un'esperienza sicura e protetta sulla nostra piattaforma», ha dichiarato un portavoce di Microsoft in una dichiarazione inviata a PC Gamer.

Per il caso dell'acquisizione di Activision-Blizzard, invece, sono volate accuse di complotto contro la FTC, mentre Microsoft si sta preparando alle mosse più estreme per chiudere l'accordo positivamente.