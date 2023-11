World of Warcraft su console? Blizzard: «Siamo Microsoft, adesso»

World of Warcraft è forse uno degli emblemi del videogioco su PC ma, dopo l'acquisizione Xbox-Activision Blizzard, forse si apre uno spiraglio per l'arrivo dell'MMORPG più famoso di sempre su console.

Il fenomeno mediatico e videoludico di Blizzard, le cui espansioni trovate su Amazon, di sicuro ha vissuto tempi migliori ma non per questo è stato dimenticato dalla community.

La quale ora ha qualcosa da attendere, ovvero la Worldsoul Saga annunciata di recente durante la Blizzcon 2023 da un redivivo Chris Metzen.

Lo storico autore, recuperato di recente da Blizzard per rilanciare il franchise, sarà alla guida della nuova saga in una operazione inedita per World of Warcraft.

Metzen ha affermato che questa trama «sembra il culmine dei primi 20 anni della nostra narrazione» e getterà le basi per i prossimi 20 anni di storia.

La prima di queste espansioni si chiama The War Within, e vi farà scendere nel cuore di Azeroth. La seconda espansione si intitola semplicemente Midnight e vedrà i giocatori tornare nel Vecchio Mondo per affrontare le forze del Vuoto. Infine, c'è World of Warcraft: The Last Titan, che vi porterà a Northrend per vedere il ritorno dei Titani e scoprire una "vasta cospirazione" che risale alla storia del mondo.

Tutto questo arriverà su console per la prima volta? Blizzard ci ha sicuramente pensato nel tempo.

Come riporta VGC, Holly Longdale, vicepresidente e produttore esecutivo di World of Warcraft, ha affermato che si parla della prospettiva "tutto il tempo".

D'altronde, con il successo di progetti come Final Fantasy XIV su console, adesso il pubblico è preparato per ricevere giochi del genere al di fuori del PC.

Tuttavia l'eventuale processo non sarà affatto semplice, se e mai si farà, perché Longdale ha confermato che l'accessibilità sarà troppo diversa per gli utenti console, e quindi non sarà facile convertire i sistemi di World of Warcraft su Xbox, per esempio.

Difficile che accadrà in tempi prossimi e, in generale, Blizzard ha comunque altri piani:

«In questo momento, siamo concentrati sulla Worldsoul Saga. Ma se ciò dovesse accadere allora riesamineremo le cose, abbiamo già abbastanza di cui occuparci in questo momento. Abbiamo queste tre espansioni e ne siamo così entusiasti. Ma sì, certo. Sarebbe molto falso dire che non lo siamo, come... certo che stiamo parlando di questo. Siamo Microsoft adesso.»

Vedremo se e quando assisteremo allo storico momento in cui World of Warcraft arriverà su console. Intanto aspettiamo gli altri giochi Activision-Blizzard, che dovranno arrivare su Xbox Game Pass.