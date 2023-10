Ci sono voluti 10 anni, ma qualcuno ha platinato Final Fantasy XIV

Si può platinare Final Fantasy XIV? Sì, se avete una decina di anni a disposizione per ottenere tutti gli achievement del gioco.

Il gigantesco mondo del MMORPG di Square Enix, che potete studiare anche con la nuovissima enciclopedia su Amazon, offre tantissime opportunità e sfide di ogni tipo, che un giocatore giapponese ha completato per intero.

Advertisement

Come riporta PC Gamer, infatti, a fine agosto c'è un guerriero della luce proveniente dal Giapopne che sembra aver ottenuto tutti i 2751 achievement di Final Fantasy XIV.

Giusto in tempo per fare una staffetta con la community Xbox, che a breve potrà entrare in FFXIV con la open beta gratis.

Con quelle che sono centinaia e centinaia (e altre centinaia) ore di gioco, l'utente in questione ha completato tutti e cinque i raid finali, considerati i compiti più difficili del gioco, oltre alla partecipazione a migliaia di dungeon, raid, cacce e modalità PvP come classi diverse.

Se ciò non bastasse, il giocatore è anche riuscito a ottenere ogni singola arma reliquia in ogni espansione, il che è un lavoro incredibilmente lungo.

Non c'è attualmente il nome dell'utente, ma la speranza è che possa emergere presto così che possa prendersi tutta la gloria che merita. Vista la mole di contenuti è davvero un'impresa al limite dell'epico, che speriamo possa essere celebrata come si deve.

Sicuramente l'utente in questione non l'ha "giocato come una serie TV", seguendo il consiglio che Yoshida ha recentemente dato relativamente a chi inizia da poco ad entrare nel mondo di Final Fantasy XIV.

Ora che FFXIV è "finito" per il giocatore, probabilmente potrebbe cogliere la palla al balzo e creare le sue avventure con il gioco di ruolo cartaceo, annunciato da pochissimo da Square Enix.

Parlando di record, all'epoca dell'uscita di Baldur's Gate 3 c'è stato un italiano che è stato tra i primi a finirlo su GOG.