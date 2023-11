Le prossime 3 espansioni di World of Warcraft sono la Worldsoul Saga

Alla BlizzCon 2023 sono state svelate le prossime tre espansioni di World of Warcraft, all'insegna dell'epicità.

Sul palco, Chris Metzen ha presentato la Worldsoul Saga, una trama epica che si svolgerà nel corso di più espansioni nei prossimi anni, affermando che i nuovi contenuti inizieranno a uscire per WoW più rapidamente di quanto i giocatori siano abituati a vedere (via GamesRadar).

Metzen afferma che questa trama «sembra il culmine dei primi 20 anni della nostra narrazione» e getterà le basi per i prossimi 20 anni di storia.

La prima di queste espansioni si chiama The War Within, e vi farà scendere nel cuore di Azeroth. La seconda espansione si intitola semplicemente Midnight e vedrà i giocatori tornare nel Vecchio Mondo per affrontare le forze del Vuoto.

Infine, c'è World of Warcraft: The Last Titan, che vi porterà a Northrend per vedere il ritorno dei Titani e scoprire una "vasta cospirazione" che risale alla storia del mondo.

L'ultima espansione di WoW è stata Dragonflight, lanciata nel 2022. La maggior parte della community del gioco ha trovato Dragonflight una boccata d'aria fresca dopo la risposta negativa alle precedenti espansioni, come Shadowlands.

Alcuni mesi dopo il lancio dell'espansione, Blizzard ha mantenuto le buone vibrazioni annunciando il ritorno del director di WoW Chris Metzen come consulente creativo e, più recentemente, ha annunciato che Metzen è stato promosso a direttore creativo esecutivo per l'intero franchise.

Scopriremo di più sulla nuova espansione di WoW man mano che il programma della BlizzCon 2023 andrà avanti. Subito dopo la cerimonia di apertura è prevista una presentazione più ampia e domani, 4 novembre, avremo anche un "approfondimento" sul gioco (entrambe le presentazioni probabilmente riveleranno molto di più sui contenuti della nuova espansione).

Nel mentre, dalla cerimonia di apertura della BlizzCon 2023 è arrivata anche una bella novità per i fan più affezionati di Diablo 4.

