Wolverine di Insomniac sarà legato a Spider-Man 2, è ufficiale

Il mondo Marvel (e non solo) ci hanno abituato al concetto degli universi alternativi e dei mondi narrativi, e Insomniac Games ha confermato che la sua saga di Spider-Man e quella di Wolverine saranno ambientati nello stesso universo.

Chi sta già giocando a Marvel's Spider-Man 2 (se non lo state facendo lo potete trovare su Amazon) ha scoperto alcuni easter egg dallo sconfinato universo della Casa delle Idee, di cui ora anche il prossimo Wolverine ne farà parte.

Advertisement

A due anni dal suo annuncio non sappiamo niente della produzione dedicata all'artigliato canadese, se non che in ogni caso sta andando avanti come raccontano gli addetti ai lavori.

L'ulteriore novità, piccola ma significativa, è che Marvels' Spider-Man 2 sarà legato al prossimo Marvel's Wolverine (si chiamerà così?) perché entrambi ambientati su Terra-1048.

Per chi non lo sapesse, nella cosmogonia Marvel i vari universi sono chiamati "Terra" con un numero a seguire. Terra-616 è l'universo classico dei fumetti, mentre Terra-199999 è quella dei film del Marvel Cinematic Universe.

In una recente intervista al podcast di Kinda Funny, Bryan Intihar di Insomniac ha confermato che sia le avventure di Peter Parker che quelle di Logan saranno ambientate in Terra-1048.

In questo modo lo sviluppatore puù tranquillamente creare crossover di ogni tipo, o semplicemente creare una narrazione che tenga conto di quello che succede nelle saghe videoludiche.

Questa informazione è tutto meno che una conferma del fatto che Spider-Man e Wolverine si incontreranno davvero, ma ora la possibilità è almeno reale visto che è stato confermato lo stesso universo.

Anche se non è effettivamente la prima volta che si parla di un crossover, e a questo punto potrebbe davvero ricapitare in un prossimo titolo di Insomniac.

E chissà che il team non si voglia prendere la briga di creare un universo condiviso videoludico più ampio, visto che c'è un altro titolo tripla-A in sviluppo oltre a quelli citati.