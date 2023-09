Spider-Man e Wolverine potrebbero incontrarsi in un crossover

Con l'uscita di Marvel's Spider-Man 2 ormai alle porte, Insomniac inizierà a lavorare sull'ambizioso Marvel's Wolverine: ora, è emersa la possibilità che Spidey e Logan possano un giorno incontrarsi in un vero crossover.

Da quello che sappiamo, la nuova avventura di Spidey (che potete prenotare su Amazon) non dovrebbe vedere l'inclusione di altri eroi Marvel non appartenenti al Ragno-Verso.

Considerando che il gioco dedicato a Wolverine è in sviluppo dagli stessi autori del titolo sull'Arrampicamuri, è lecito immaginare che i due eroi possano un giorno incontrarsi.

Come riportato anche da ComicBook, Insomniac Games potrebbe annunciare prima o poi un crossover tra Wolverine e Spider-Man.

La conferma non è ancora arrivata, ma Brian Horton - direttore creativo di Wolverine in casa Marvel Comics - ha postato un'immagine del costume dell'X-Men su un numero di The Amazing Spider-Man 592.

Il tweet è stato intitolato "World World", ossia "I mondi si scontrano". È solo una coincidenza? È solo un modo per il team di Wolverine di celebrare l'imminente lancio di Marvel's Spider-Man 2?

Non lo sappiamo, ma i fan pensano che si tratti di un indizio verso un possibile crossover tra i due eroi.

Del resto, Spider-Man e Wolverine si sono già incontrati una volta nel mondo dei videogiochi moderni, più precisamente in Spider-Man: Il Regno delle Ombre, pubblicato da Activision nel 2008 e ovviamente slegato agli eventi dei giochi Insomniac.

Ricordiamo che il gioco dedicato al Mutante Artigliato sembrerebbe previsto un lancio entro la fine del 2025.

Inoltre, a differenza dei giochi appartenenti alla serie di Marvel's Spider-Man, Wolverine sarà un'esclusiva pensata per un pubblico adulto e sarà particolarmente violento, rendendo onore al protagonista.

Infine, se proprio non riuscite ad aspettare l'uscita ufficiale del gioco su Logan, sappiate che siete in buona compagnia: alcune settimane fa, infatti, alcuni fan hanno infatti deciso di "crearselo da soli".