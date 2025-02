Wizards of the Coast ha cancellato un nuovo progetto AAA, con licenziamenti annessi

Continuano i riassestamenti delle grandi aziende del mondo dei videogiochi, e a quanto pare Wizards of the Coast ha cancellato uno dei progetti del suo studio Skeleton Key.

Lo studio, che viene descritto come dedicato alla creazione di «esperienze videoludiche fenomenali», era stato fondato con il supporto di Wizards of the Coast nel 2022, ma non ha nessuno videogioco annunciato al momento.

E quei pochi (forse?) a cui stava lavorando Skeleton Key sembra anche che non vedranno del tutto la luce.

A svelarlo è un ex-dipendente dello studio, l'audio director Nassim Ait-Kaci, che ha parlato su LinkedIn della cancellazione del progetto chiedendo ai suoi contatti di supportarlo nella ricerca di un nuovo impiego.

«Dopo la sfortunata cancellazione del nostro progetto, sto cercando un nuovo ruolo», scrive Ait-Kaci sul suo profilo personale.

Non ci sono stati approfondimenti o dettagli sulla cancellazione, ma è altamente probabile che Ait-Kaci non sarà l'unico professionista a doversi reinventare dopo la chiusura del progetto di Skeleton Key.

Lo studio basato ad Austin, Texas, è dedicato alla creazione di titoli AAA, e fu parte di un grande investimento nel mondo videoludico di Wizards of the Coast, forte del successo strabordante di Baldur's Gate 3.

Skeleton Key è stato fondato con dei veterani di aziende come Electronic Arts e Blizzard, ed è uno dei tanti studi nordamericani di Wizards of the Coast, insieme a Archetype Entertainment, Atomic Arcade e Tuque Games.

Vedremo come Wizards deciderà di impiegare Skeleton Key da qui al prossimo futuro, visto che il fatto che non ci siano ancora degli annunci dopo anni di lavoro non può che essere un segnale almeno degno d'attenzione, se non preoccupante.

Speriamo che non succeda qualcosa di simile a Marvel Rivals laddove, nonostante il successo del titolo, non sono mancati licenziamenti di massa e chiusure improvvise.

Nel frattempo, Hasbro e Wizards of the Coast non si stanno comunque risparmiando con i progetti in arrivo. Tra questi ci sono Battlemarked e un nuovo titolo AAA dagli autori di Space Marine 2.