Nonostante Marvel Rivals, NetEase sta facendo altri tagli e licenziamenti

Una nuova indagine relativa a NetEase racconta una situazione abbastanza surreale per il colosso cinese che, nonostante il successo enorme di Marvel Rivals, sta tagliando ulteriormente progetti e costi in ogni ambito, forza lavoro inclusa.

La lunga analisi arriva da Bloomberg, che ha ricostruito molti passaggi e informazioni relative al CEO William Ding.

Dopo anni di espansione all'estero, William Ding sta mettendo un freno a NetEase, attraverso il taglio di centinaia di posti di lavoro, la chiusura o messa in stand-by studi di gioco e ritiro degli investimenti internazionali mentre si riconcentra su un portafoglio di titoli più piccolo.

Ha riaffermato la sua leadership con una serie di decisioni drammatiche nell'ultimo anno, secondo persone a conoscenza dei meccanismi interni dell'azienda che hanno chiesto di non essere identificate.

Tra le più recenti decisioni in questo senso c'è la chiusura improvvisa della divisione statunitense del team di sviluppo dedicato a Marvel Rivals, che ha colto di sorpresa tutti ed è attualmente senza una motivazione valida.

Dall'indagine di Bloomberg emerge anche che ci sono state centinaia di licenziamenti non solo per Marvel Rivals, ma anche all'interno di tanti studi partner come Ouka in Giappone, Worlds Untold in Canada e Jar of Sparks negli Stati Uniti.

Il CEO ha imposto criteri più rigidi nella selezione dei giochi da sviluppare, privilegiando solo quelli con la prospettiva di generare centinaia di milioni di dollari all’anno. Tra questi ci poteva anche essere proprio Marvel Rivals, che ha incassato oltre $200 milioni al momento ma stava per essere cancellato.

Sebbene Ding di solito non abbia tempo per giocare personalmente, si è vantato di poter capire come funziona un gioco guardandolo per un paio di secondi. Ma stava per cancellare Marvel Rivals, ricordiamolo.

Con i recenti licenziamenti, i dipendenti rimasti di NetEase si preoccupano della volatilità di Ding, che viene descritto dagli stessi come un CEO che cambia idea frequentemente.

Vedremo come evolverà la situazione dell'azienda, che ha voluto tranquillizzare i fan di Marvel Rivals riguardo la situazione del gioco.