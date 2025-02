Gli autori di Space Marine 2 al lavoro su un AAA per Hasbro (e sappiamo tutti cos'è)

Warhammer 40000: Space Marine 2 dev'essere piaciuto molto a Hasbro, perché ha opzionato il team di Saber Interactive per creare un videogioco ad alto budget basato su una sua IP.

La notizia è arrivata direttamente dal CEO di Hasbro, Chris Cocks, durante una riunione con gli investitori, in cui ha rivelato che il progetto sarà basato su una delle IP dell'azienda (tramite Polygon).

«Sono particolarmente emozionato di annunciare questa notizia oggi, essendo un fan personale di molti dei giochi di questo team», ha detto Cocks confermando il suo amore per il titolo dedicato all'universo di Games Workshop.

Cocks ha specificato che si tratta di un accordo di co-publishing, sebbene non siano stati tirati ovviamente in ballo dei nomi.

Tuttavia, possiamo farci un'idea di quale IP verrà coinvolta, leggendo con attenzione le dichiarazioni di Cocks.

«Combinando un'azione single-player ad alto numero di ottani e un incredibile multigiocatore con la tecnologia Swarm di Saber, questo nuovo titolo AAA, basato su una delle nostre IP di punta, sarà sicuramente un successo.»

Le proprietà di Hasbro sono molteplici, e l'azienda sta investendo sempre di più nel settore videoludico, forte del successo di Baldur’s Gate 3 e del titolo mobile Monopoly Go.

Tuttavia, parlando di azione sfrenata e soprattutto gli "ottani" e aggiungendo il pedigree di Space Marine 2 in termini di gameplay ed estetica, non può che essere Transformers il franchise di riferimento di cui parla Cocks.

Il brand è ancora fortissimo nonostante gli anni alle spalle, anche grazie agli ultimi prodotti d'animazione e alcune serie a fumetti negli USA che ne hanno rilanciato la popolarità. Di videogiochi non ce ne sono tanti, e quelli che erano in lavorazione sono stati anche cancellati.

Ma Saber Interactive potrebbe pure sorprenderci con un videogioco su Dungeons & Dragons magari, visto che sono tante le produzioni in arrivo, o addirittura con una produzione su Magic the Gathering, visto che ci sarà un universo condiviso in arrivo fatto di vari prodotti multimediali.