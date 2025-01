Battlemarked potrebbe essere il videogioco di Dungeons & Dragons definitivo

Dungeons & Dragons è un brand ormai legato in maniera indissolubile al mondo dei videogiochi, e Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked punta a rinforzare ancora di più questo legame con l'obiettivo di creare un'esperienza autentica di gioco al tavolo (o quasi).

Mentre altri videogiochi dedicati al brand ci dicono addio, l'annuncio di Battlemarked arriva da Resolution Games e Wizards of the Coast, con una collaborazione straordinaria in un titolo che fonde il già noto sistema di gioco di Demeo con il vasto mondo e la lore di Dungeons & Dragons.

D'altronde già lo stesso Demeo era un'esperienza chiaramente votata al ricreare l'atmosfera del gioco di ruolo tabletop in stile D&D, con tanto di versione VR per cui era stato pensato originariamente che aveva l'obiettivo di creare un'immersività totale dei giocatori.

La collaborazione è scritta nelle stelle in questo caso perché, come dimostra il trailer che vedete poco più sotto, l'idea sembra essere quella di potenziare ulteriormente l'esperienza originale con i mondi, le regole, e i personaggi di Dungeons & Dragons.

Lo dice anche Tommy Palm, CEO di Resolution Games: «Con il lancio di Demeo nel 2021, abbiamo creato una forte connessione con la community di giocatori di D&D. Questo nuovo progetto amplia l’appeal, adattando classi, azioni e lore di D&D al sistema di Demeo, per un’esperienza tutta nuova.»

Sfortunatamente il trailer lanciato poco fa non ci mostra situazioni di gameplay reali, ma più una suggestione di quello che possiamo aspettarci dalla produzione.

Pensato per veterani esperti e nuovi giocatori, Battlemarked propone un’esperienza tattica cooperativa fino a quattro giocatori, eliminando la necessità di un Dungeon Master.

Incentrato su combattimenti rapidi e meccaniche semplici da imparare, il gioco offrirà due campagne basate su storie al momento del lancio, con altre ambientate in diversi setting di D&D previste come contenuti scaricabili futuri. È interessante anche il fatto che il team di sviluppo annunci la volontà di concentrarsi sulla strategia sociale più che sul gioco di ruolo, incoraggiando il tavolo di discussione di gruppo incentrato su tattiche e decisioni.

Vedremo se sarà davvero così quando Battlemarked arriverà su più piattaforme (ci aspettiamo sicuramente una versione VR), con tanto di cross play, in un periodo non meglio precisato visto che non abbiamo una data di uscita per ora a parte le info dal sito ufficiale.

Questo è uno dei tanti progetti videoludici che Hasbro e Wizards of the Coast hanno annunciato nel corso degli anni. Una lista che potrebbe allungarsi ancora di più con videogiochi a sorpresa, anche dal mondo televisivo.