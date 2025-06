Nelle scorse ore, cotto e mangiato come sempre – dato che passa pochissimo dall'annuncio all'evento – abbiamo assistito all'ormai tradizionale State of Play di giugno, che precede le conferenze della Summer Game Fest (qui il calendario) per svelarci i prossimi giochi in arrivo su PlayStation e da PlayStation.

Certo, in questo caso il "da PlayStation" è un po' mancato, dato che i PlayStation Studios hanno avuto una presenza praticamente inesistente allo show, ma c'è stato spazio per altri progetti interessanti: abbiamo scoperto per la prima volta 007 First Light, ad esempio, ed è stata rivelata la collaborazione con i veterani di Arc System Works per l'interessante Marvel Tokōn.

Insomma, la carne al fuoco c'è stata, con anche l'annuncio di NiOh 3 (avete già provato la demo gratis?), il ritorno del redivivo Pragmata, quello di Final Fantasy Tactics e la data di Silent Hill f, per rimanere nel campo dei nomi di maggior risonanza.

Vogliamo quindi chiedere a voi come è stato questo State of Play? Siete soddisfatti di quanto visto? Se doveste dargli una valutazione in decimi, quale sarebbe?

Fatecelo sapere nel sondaggio e, se vi va, condividete i vostri pensieri nell'area dei commenti.