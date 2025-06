Durante lo State of Play del 4 giugno 2025, Team Ninja ha sorpreso i fan annunciando ufficialmente Nioh 3, il terzo capitolo della celebre serie action-RPG ambientata nel Giappone feudale.

Il trailer di presentazione ha mostrato sequenze di combattimento intense e nuove ambientazioni, confermando il ritorno dell'iconico sistema di combattimento basato sulle tre posture e sull'uso delle abilità Yokai.

Il gioco è previsto in esclusiva per PlayStation 5, con una finestra di lancio fissata per l'inizio del 2026.

Si spera che Nioh 3 rappresenterà un'evoluzione significativa della serie, introducendo nuove meccaniche di gioco e una narrazione più profonda, pur mantenendo l'elevata difficoltà che ha reso famosa la saga.

Nota importante: insieme all’annuncio ufficiale, Team Ninja ha anche reso disponibile una demo gratuita di Nioh 3, scaricabile da ora su PlayStation 5.

Un’occasione imperdibile per provare con mano le novità del gameplay e iniziare a familiarizzare con le nuove meccaniche e l’atmosfera del gioco, specie per chi viene da Nioh 2 (che trovate su Amazon).

Una demo disponibile subito è una mossa azzeccata: trasmette fiducia nel progetto e offre ai fan un assaggio concreto dopo anni di attesa. È anche un modo efficace per raccogliere feedback prima del lancio ufficiale — e se questa prima prova mantiene le promesse, Nioh 3 potrebbe già candidarsi tra i titoli più promettenti del 2026.

La serie ha sempre saputo distinguersi per la sua profondità e per l'ambientazione ricca di folklore giapponese. Con questo nuovo capitolo, Team Ninja ha l'opportunità di consolidare ulteriormente la propria posizione nel panorama degli action-RPG. Non vedo l'ora di scoprire quali nuove sfide ci attendono in questo affascinante mondo di samurai e demoni.

In ogni caso, potete recuperare prima di subito anche tutti gli annunci arrivati dallo State of Play del 4 giugno 2025, dedicato ai giochi in arrivo su PS5 nei prossimi mesi.