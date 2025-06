Dopo un lungo silenzio, Pragmata, l'enigmatico titolo sci-fi di Capcom, è riapparso durante lo State of Play del 4 giugno 2025.

Il nuovo trailer ha offerto uno sguardo più approfondito sull'ambientazione e sui protagonisti del gioco, alimentando l'entusiasmo di chi apettava questo gioco al varco da mesi (o sarebbe meglio parlare di anni).

Il video ha mostrato sequenze di gameplay che evidenziano l'atmosfera distopica e la presenza di robot ostili, confermando l'impostazione action-adventure del titolo.

Capcom aveva dichiarato che il team di sviluppo necessita di più tempo per garantire un'esperienza di gioco all'altezza delle aspettative, ringraziando i fan per la loro pazienza.

Pragmata è attualmente in sviluppo per PlayStation 5 ed è al momento previsto per il 2026, saltando così l'anno in corso.

Nonostante i ritardi, il nuovo trailer ha rinnovato l'interesse per il progetto, lasciando sperare che l'attesa sarà ripagata con un titolo di alta qualità, e che strizza l'occhio anche a Death Stranding (che trovate su Amazon).

Personalmente, è un sollievo rivedere Pragmata dopo così tanto tempo: il concept continua a essere affascinante, con quel mix di mistero, solitudine spaziale e tecnologia fuori controllo che ricorda le grandi opere sci-fi.

Certo, il lancio è lontano, ma preferisco un gioco rifinito piuttosto che un lancio affrettato. Capcom sembra crederci davvero, e se il risultato finale sarà all’altezza del potenziale che si intravede nel trailer, potremmo avere tra le mani una piccola perla.

Insomma, sulla carta Pragmata rappresenta una scommessa coraggiosa e originale — ed è proprio questo tipo di visione che può ancora sorprenderci e lasciare il segno. Ora resta solo da capire quando potremo finalmente giocarci.

In ogni caso, se vi va recuperate anche tutti gli annunci arrivati dallo State of Play del 4 giugno 2025, dedicato ai giochi in arrivo su PS5 nel prossimo futuro.