Anche durante l'ultimo evento State of Play non è affatto mancata la classica "bomba a sorpresa" nel finale, che in questo caso ha reso felici gli appassionati del mondo Marvel e dei picchiaduro a squadre.

L'ultimo annuncio è stato infatti Marvel Tokon: Fighting Souls, un nuovo fighting game a squadre 4vs4 sviluppato da Arc System Works e pubblicato direttamente da PlayStation Studios.

Sulla scia di quanto fatto con precedenti lavori come Dragon Ball FighterZ (che trovate su Amazon), anche in Marvel Tokon potrete comporre la vostra squadra scegliendo supereroi e cattivi preferiti dai fumetti, andando a scontrarvi in battaglie spettacolari a suon di botte e assist.

In un approfondimento pubblicato sul PlayStation Blog, gli sviluppatori spiegano che la scelta di realizzare un picchiaduro 4vs4 è stata adottata per provare ad elevare ulteriormente il genere dei tag-fighter, aumentando allo stesso tempo la spettacolarità delle azioni su schermo.

Attualmente sono stati confermati i seguenti personaggi nel roster, che ovviamente saranno solo i primi di una lunga serie:

Captain America

Iron Man

Spider-Man

Doctor Doom

Storm

Ms. Marvel

Star-Lord

Ghost Rider (Robbie Reyes)

A farsi notare, come spesso accade con i videogiochi di casa Arc System Works, è sicuramente la componente grafica: questa volta gli sviluppatori hanno cercato di unire il cel-shading tipico dei fumetti con uno stile anime, con un risultato che, per quanto visto finora nel trailer, sembra decisamente all'altezza delle aspettative.

Marvel Tokon: Fighting Souls verrà rilasciato nel 2026 su PS5 e PC (Steam ed Epic Games Store). Attualmente non sembra essere previsto alcun lancio su Xbox o Switch 2, probabilmente perché sarà la stessa PlayStation Studios ad occuparsi della pubblicazione.

Gli sviluppatori anticipano che l'annuncio della scorsa nottata «è solo l'inizio del nostro viaggio» e che non vedono l'ora di mostrarci tutti i contenuti disponibili nel gioco completo.

In attesa di saperne di più, colgo l'occasione per ricordarvi che questo non sarà l'unico videogioco in arrivo per gli appassionati Marvel: a fine anno sarà infatti disponibile un affascinante picchiaduro a scorrimento.

Se volete recuperare tutti gli annunci dello State of Play, li trovate tutti nel dettaglio nel nostro immancabile recap.