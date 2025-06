Square Enix ha finalmente annunciato Final Fantasy Tactics The Ivalice Chronicles, l’attesissima riedizione dello storico gioco di ruolo strategico uscito originariamente su PlayStation nel 1997 (1998 in Europa).

L'annuncio è arrivato durante lo State of Play di stasera, confermando così le numerose indiscrezioni circolate negli ultimi anni.

Il titolo torna in una veste completamente rimasterizzata, con grafica aggiornata in alta definizione, colonne sonore riorchestrate e miglioramenti all'interfaccia per adattarsi ai sistemi moderni, mantenendo però intatta la profondità tattica e narrativa che ha reso Final Fantasy Tactics una pietra miliare del genere (avvistabile ancora su Amazon).

La prima traccia concreta dell’esistenza di questo progetto risale al celebre “Leak Nvidia”, nel quale il nome del gioco compariva tra i tanti titoli testati con GeForce Now.

Da allora, i rumor non si sono più fermati. Jason Schreier di Bloomberg, fonte autorevole del settore, aveva più volte fatto riferimento all’effettiva esistenza del progetto, definendolo reale e attualmente in sviluppo presso Square Enix.

Durante lo State of Play, l’annuncio è stato preceduto da un messaggio sui social dello stesso Schreier, pubblicato poche ore prima del reveal ufficiale, in cui definiva Final Fantasy Tactics uno dei più grandi giochi mai creati.

Poco dopo, ha chiarito che si tratta di una rimasterizzazione, non di un remake, dissipando ogni dubbio su cosa stesse alludendo. Grafica migliorata per la versione enhanced, oltre alla versione base, e uscita il 30 settembre prossimo.

Il ritorno di Final Fantasy Tactics arriva in un momento perfetto per i fan di lunga data e per chi non ha mai avuto occasione di scoprirlo. Il gioco, infatti, è considerato uno dei migliori esponenti del suo genere e ha avuto un’influenza significativa su molte produzioni successive.

In ogni caso, potete recuperare prima di subito anche tutti gli annunci arrivati dallo State of Play del 4 giugno 2025, dedicato ai giochi in arrivo su PS5 nei prossimi mesi.