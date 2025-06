Durante lo State of Play del 4 giugno 2025, Konami ha finalmente svelato la data di uscita ufficiale di Silent Hill f, il nuovo capitolo della celebre saga horror.

Il gioco sarà disponibile a partire dal 25 settembre 2025, segnando così il ritorno in grande stile di una delle serie più iconiche del genere.

Ambientato nel Giappone degli anni ’60, Silent Hill f promette un’esperienza profondamente diversa dalle iterazioni precedenti, con una nuova ambientazione intrisa di folklore, fobie floreali e inquietudine psicologica. Il trailer mostrato durante l’evento ci ha lasciato con il fiato sospeso, tra atmosfere disturbanti e immagini cariche di simbolismo.

Con una sceneggiatura scritta da Ryukishi07, autore di Higurashi e Umineko, il gioco ha una garanzia di una narrazione disturbante e ricca di colpi di scena. Poco sotto, il nuovo trailer di gameplay.

Insomma, finalmente Silent Hill f ha una data, e non potrei essere più curioso. Il cambio di ambientazione e lo stile narrativo giapponese sembrano dare nuova linfa alla serie, senza tradirne l’anima.

Dopo anni di silenzio, è bello vedere Konami puntare davvero sull’horror psicologico — e se manterrà le promesse, Silent Hill f potrebbe essere il capitolo che ridefinisce la saga (che trovate su Amazon) per una nuova generazione.

L’idea di fondere l’horror classico di Silent Hill con la sensibilità disturbante del folklore giapponese è audace e intrigante: se ben realizzata, potrebbe offrire un’esperienza unica nel suo genere. Dopo tanta attesa e incertezza, vedere una data concreta sul calendario fa sembrare tutto più reale — e stavolta, l’incubo sembra più vicino che mai.

Insomma, Silent Hill f si preannuncia come uno dei capitoli più spaventosi della saga, con contenuti cruenti che gli hanno già valso una classificazione 18+ in Giappone.

In ogni caso, potete recuperare prima di subito anche tutti gli annunci arrivati dallo State of Play del 4 giugno 2025, dedicato ai giochi in arrivo su PS5 nei prossimi mesi.