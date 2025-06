Durante lo State of Play del 4 giugno 2025, IO Interactive ha ufficialmente mostrato 007 First Light, il nuovo videogioco dedicato a James Bond.

Il titolo rappresenta un prequel originale, focalizzato sulle origini dell'agente segreto più famoso del mondo. I giocatori vestiranno i panni di un giovane James Bond, impegnato nella missione che lo porterà a ottenere lo status di agente 00.

Il volto di Bond sembra un mix tra il Tom Cruise di Mission: Impossible e il Tom Holland di Uncharted.

Il gioco è sviluppato con il Glacier Engine, già utilizzato per la serie Hitman (che trovate su Amazon), e promette un'esperienza action-stealth in terza persona. 007 First Light sarà disponibile su PS5, con ulteriori piattaforme da confermare.

«In 007 First Light, seguite James Bond come giovane, intraprendente e talvolta spericolato recluta nel programma di addestramento dell'MI6 e scoprite la storia delle origini della spia più famosa del mondo. In arrivo nel 2026», recita la descrizione ufficiale del video.

Un reveal completo, con altro trailer e dettagli sul gameplay, è previsto per il 6 giugno durante l'IO Interactive Showcase.

L'annuncio di 007 First Light segna un ritorno atteso per gli appassionati di James Bond nel mondo dei videogiochi. L'approccio narrativo inedito, che esplora le origini dell'agente 007, offre una prospettiva fresca e intrigante.

È interessante vedere IO Interactive staccarsi (momentaneamente?) dalla formula sandbox di Hitman per esplorare l’universo di James Bond con un taglio narrativo più profondo. L’idea di raccontare le origini dell’agente 007, prima ancora che diventi il Bond che conosciamo, apre a nuove possibilità di gameplay e caratterizzazione.

Se sapranno bilanciare azione, infiltrazione e atmosfera da spy thriller, First Light potrebbe ridefinire il modo in cui viviamo Bond nei videogiochi.

Per concludere, potete recuperare prima di subito anche tutti gli annunci arrivati dallo State of Play del 4 giugno 2025, dedicato ai giochi in arrivo su PS5 nei prossimi mesi.