Volete vedere il gameplay di Fable? Anche il "papà" della serie, a quanto pare

Il ritorno di Fable è stato sicuramente uno dei reveal più importanti arrivati nel corso dell'ultimo Xbox Showcase: la trilogia originale era particolarmente apprezzata dai fan delle console di casa Microsoft e c'è tanta curiosità di scoprire questo nuovo capitolo in azione.

Questo nuovo episodio sarà curato da Playground Games, già noto ai fan per l'eccellente lavoro svolto con Forza Horizon e sarà disponibile, ancora una volta, gratis su Xbox Game Pass al day-one (lo trovate su Amazon).

Advertisement

Il trailer era prevalentemente in-engine, ma ha fatto vedere anche alcuni piccolissimi sprazzi di gameplay — così ridotti da far pensare ad alcuni fan che potessero essere falsi. Un aspetto che dagli sviluppatori è stato preso come un complimento, ovviamente.

Tra i fan che hanno apprezzato l'ultima presentazione vi è anche Peter Molyneux, il "papà" di Fable e fondatore della defunta Lionhead Studios: in un'intervista rilasciata a GameReactor (via IGN.com) ha infatti ammesso che avrebbe voluto vedere maggiormente il gameplay effettivo.

«Come voi, anch'io avrei voluto vedere più gameplay, ma ho adorato il momento in cui l'eroe ha lanciato la palla di fuoco. Ho adorato la sensazione del suo impatto. Penso che sia davvero promettente».

Molyneux ha anche approvato il modo in cui è stato costruito il trailer, non solo approvando la scelta degli attori ma che rendere uno dei suoi personaggi ossessionato dalle verdure «era davvero nello stile di Fable».

Insomma, anche il creatore della serie ha approvato i progressi mostrati nel corso dell'ultimo Xbox Showcase, confermando che gli sviluppatori stanno riuscendo a catturare perfettamente l'atmosfera e il feeling di Fable, soprattutto in termini di umorismo e di parodia dell'epica fantasy.

Eppure, sembra che non tutti i "fan" abbiano apprezzato quanto rivelato da Playground: il trailer ha ricevuto infatti attacchi per via della protagonista femminile, semplicemente perché ritenuta "poco attraente" da alcune persone che — francamente — si commentano da sole.