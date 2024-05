Dragon's Dogma 2 ora è ufficialmente un trionfo per Capcom

Probabilmente era solo questione di tempo prima che arrivasse la conferma definitiva, ma negli scorsi istanti Capcom ha svelato ufficialmente che Dragon's Dogma 2 è stato uno dei più grandi successi di sempre per il publisher, entrando nella lista dei giochi "Platinum".

Si tratta di una categoria che viene assegnata a quei giochi Capcom in grado di superare il milione di copie vendute: numeri superati nettamente in appena 10 giorni dal lancio, come dimostrato dalla presenza del titolo in un'altra speciale classifica.

Advertisement

Dragon's Dogma 2 (lo trovate in sconto su Amazon) è infatti entrato anche nella top 50 dei videogiochi più venduti di sempre per il publisher giapponese.

Come segnalato da PlayStation LifeStyle, l'action RPG si è piazzato alla posizione numero 45 della classifica, superando giochi come Okami HD, il primo Dragon's Dogma, Dino Crisis e la Gold Edition di Resident Evil 5.

I dati di Capcom si fermano al 31 marzo 2024, ma in quell'arco di tempo il publisher ha confermato che Dragon's Dogma 2 ha venduto un totale di 2.60 milioni di copie, con numeri che probabilmente oggi saranno aumentati ulteriormente.

Ricordiamo che la classifica vede attualmente saldamente al primo posto Monster Hunter World con oltre 20 milioni di copie, che superano i 25 milioni se vengono incluse le Iceborne Master Edition, con Monster Hunter Rise e il remake di Resident Evil 2 a occupare il resto della top 3.

Numeri che non sorprendono più di tanto, vista l'importanza di Monster Hunter e Resident Evil nel mercato videoludico, ma chissà che Dragon's Dogma 2 non riesca a scalare ulteriormente le classifiche nel lungo periodo.

Ricordiamo che la scorsa settimana è stata rilasciata una nuova patch di gioco: sfortunatamente si tratta principalmente di un aggiornamento di routine e non vi è ancora traccia di un miglioramento del frame rate.

Se doveste aver incontrato problemi durante la vostra avventura, Capcom ha anche deciso di lasciare per voi alcuni utili consigli da seguire.