Dragon's Dogma 2, la patch 1.200 introduce novità grafiche su console: ecco cosa cambia

Capcom continua a lavorare per migliorare il più possibile l'esperienza dei giocatori su Dragon's Dogma 2: pochi istanti fa è stato infatti rilasciato l'aggiornamento 1.200, particolarmente interessante per i fan su console.

Le prestazioni dell'action RPG per console (lo trovate su Amazon) sono state spesso oggetto di critiche dai fan per via di un framerate non sempre all'altezza: la nuova patch non risolve ancora definitivamente questo problema, ma offre alcune opzioni in più per rendere l'esperienza più agevole.

Su PS5 e Xbox Series X|S adesso sarà possibile cambiare la qualità grafica di Dragon's Dogma 2, passando da impostazioni basse a quelle elevate, oltre ad offrire la possibilità di disattivare o attivare l'opzioni per l'uscita a 120 Hz.

Ma Capcom ha lavorato duramente per migliorare il titolo anche su PC, dato che tra le migliorie della nuova patch dovrebbe esserci una maggiore ottimizzazione dal lato CPU, per evitare sovraccarichi in specifiche circostanze.

Di seguito troverete il changelog completo della patch 1.200 di Dragon's Dogma 2, che potete consultare anche sul sito ufficiale:

[PlayStation®5 / Xbox Series X|S / Steam]

Modifiche e aggiunte al deposito:

Aggiunta una funzione per vendere gli oggetti dal menu del deposito.

Aggiunta una funzione per equipaggiare le armature dal menu del deposito.

Aggiunta una funzione per equipaggiare le armature dal deposito quando si cambia classe in una gilda delle classi.

Aumentato il limite massimo per oggetto nel deposito da 99 a 999.

Modifica eseguita affinché il numero massimo possibile di un determinato oggetto venga comunque mandato al deposito quando si prova a inviarvi un quantitativo che va oltre il massimo consentito.

Modifica eseguita per rendere più facile trovare i carri lungo la strada.

Risolto un problema che rendeva inottenibili i Gambali da cacciatore, l'Anello della prevalenza e la Sciarpa confortante.

Risolti dei problemi a seguito di cui i giocatori potevano entrare in aree in cui non dovrebbero.

Risolto un problema per cui il prezzo delle pietre preziose in alcuni negozi di Vermund risultava sbagliato.

Risolto un problema in seguito a cui i consigli degli oracoli non tenevano conto della morte dei personaggi corrispondenti.

Risolto un problema a causa del quale alcuni punti di raccolta dei materiali erano utilizzabili soltanto una volta a partita.

Risolto un problema in base al quale nella Lista PNG venivano mostrate immagini sbagliate per alcuni personaggi.

Risolti dei problemi relativi all'accesso all'Alcova Ancestrale.

Risolto un problema relativo alla visualizzazione della peluria facciale nei personaggi con altezza massima.

Risolti dei problemi che portavano a un sovraccarico della CPU in determinate situazioni.

Risolti altri problemi minori.

[PlayStation®5 / Xbox Series X|S]

Aggiunta un'opzione per regolare la qualità delle impostazioni grafiche.

Aggiunta un'opzione per attivare o disattivare l'uscita a 120 Hz.

Capcom precisa che grazie a questa patch dovrebbero migliorare le prestazioni di gioco nel centro città, ma che per vedere ulteriori migliorie potreste voler cambiare le impostazioni grafiche alla modalità "Bassa" appena implementata.

Per quanto riguarda invece l'uscita a 120 Hz, gli sviluppatori sottolineano che questo dovrebbe migliorare la visualizzazione del gioco nel caso si utilizzi un monitor o una TV a 120 Hz, ma non garantisce in alcun modo i 120fps.

Il publisher conclude queste note sottolineando che non saranno le uniche novità in arrivo per il miglioramento delle performance: anche le prossime patch si concentreranno sul frame rate.

Il nuovo aggiornamento di Dragon's Dogma 2 è già disponibile per il download da adesso: non possiamo dunque che consigliarvi di scaricarlo il prima possibile.

Ricordiamo che il secondo capitolo di Dragon's Dogma è ormai considerato ufficialmente un successo da Capcom: grazie a questa patch e ai prossimi aggiornamenti, il publisher dimostra di credere ancora fortemente in questo gioco, per ottimi motivi.