Problemi con Dragon's Dogma 2? Forse vi conviene seguire questi consigli

Videogiochi come Dragon's Dogma 2 puntano a mettere in scena una propria idea anche a costo che non piaccia a tutti, e il gameplay del titolo Capcom ha fatto sicuramente discutere per alcune scelte divisive.

Tanto che, secondo alcuni giocatori che avevano amato il precedente episodio, Dragon's Dogma 2 sarebbe addirittura peggiore rispetto al titolo uscito per un paio di generazioni di console fa.

Capcom sta continuando a mettere mano al gioco per migliorare tutto quello che è possibile migliorare, ma nel frattempo ha voluto condividere anche qualche consiglio per potersi godere al meglio l'avventura.

In un post sui social network, la software house ha pubblicato una comoda lista di consigli pratici direttamente dal director Hideaki Itsuno.

Ecco la lista:

La decorazione circolare nel menu di pausa è un orologio. Un ciclo completo rappresenta 24 ore di gioco e la posizione del sole ti darà un'idea approssimativa dell'ora del giorno.

Passeranno 6 ore quando ti addormenti su una panchina.

Salvare a casa tua è funzionalmente uguale a salvare in una locanda.

Il segno della cicatrice nell'elenco delle missioni indica la tua pedina principale. La I e la II indicano le tue pedine di supporto.

Puoi evocare la tua pedina principale anche da Forgotten Riftstones.

Se un giorno non c'è una masquerade, ci sarà sempre una masquerade il giorno dopo.

I Golden Trove Beetles possono aumentare gradualmente il peso chel'Arisen o la pedina principale possono trasportare.

Gli elisir di Allheal sono oggetti preziosi poiché ripristinano completamente il tuo indicatore di perdita, tra gli altri parametri.

Magari questi consigli possono essere utili, che ne dite?

Effettivamente, Dragon's Dogma 2 sembra uscito da due epoche differenti, come vi abbiamo spiegato in un nostro SpazioGames Originals, e ci vorrà un po' prima che i giocatori possano capirlo pienamente.

Se, dopo questi consigli, volete buttarvi e dare una possibilità a Dragon's Dogma 2, sappiate che potete sempre trovarlo su Amazon al miglior prezzo.