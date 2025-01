Volare sopra Skyrim è possibile, senza trucchi

Se pensavate di aver visto tutto in The Elder Scrolls V: Skyrim, preparatevi a ricredervi.

Un video pubblicato su Reddit (via GamingBible) ha rivelato un modo per sorvolare la vasta mappa del gioco senza l'uso di mod.

Del resto, in Skyrim ci sono una valanga di trucchi che aspettano solo di essere scoperti (come quello per evitare i danni da caduta che quasi sicuramente avresti voluto conoscere anni fa).

L'utente "Think-Group-111" ha infatti condiviso un video intitolato "Il video più Skyrim di sempre", che trovate nel link poco più in basso.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

E, a giudicare dalle immagini, il titolo è azzeccato: il giocatore salta sulla schiena di un falco e vola sopra il mondo di Skyrim, accompagnato dalle note di Free Bird dei Lynyrd Skynyrd.

Secondo il post originale, non sono necessarie mod per realizzare questa impresa (anche se l'utente utilizza Open Cities per rimuovere i caricamenti tra le città).

Il trucco consiste nel seguire questi passaggi: salire sulla cima della Torre di Castle Dour, aspettare il passaggio di un falco e usare l’abilità Sussurro del Vento (Whirlwind Sprint) per spiccare un balzo verso la torre dove si trova il nido.

Da lì, è possibile aggrapparsi al falco e volare attraverso Skyrim, con la possibilità di equipaggiare armi per attaccare nemici dall’alto.

Il video si conclude con un tuffo spettacolare in una pozza d’acqua, evitando così una caduta fatale.

Questo nuovo trucco si aggiunge alla lunga lista di segreti, Easter Egg e meccaniche nascoste che emergono oltre un decennio dopo la pubblicazione del gioco (che trovate su Amazon).

Ogni nuova scoperta in Skyrim non fa che aumentare l’hype per The Elder Scrolls VI, attualmente in sviluppo. Per ora, però, i fan possono continuare a esplorare e scoprire i segreti di uno dei mondi di gioco più amati di sempre.

Chi avrebbe mai detto che, tantissimi anni dopo il suo debutto, avremmo ancora trovato modi di trasformare Skyrim in una vera avventura da “uccello libero”?