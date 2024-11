Skyrim oggi compie 13 anni, ed è ancora leggenda

Oggi, 11 novembre 2024, è un giorno che molti videogiocatori non dimenticheranno mai. Un anniversario che sa di mito, di un mondo che ancora oggi respira grazie alla sua incredibile longevità. Sono passati esattamente 13 anni dall'uscita di The Elder Scrolls V: Skyrim.

Difficile pensare che, quando Bethesda decise di lanciare questo ambizioso RPG nel 2011 (e che trovate ancora su Amazon), nessuno potesse prevedere che il titolo sarebbe diventato un’icona culturale, una pietra miliare nel panorama videoludico.

Eppure, nonostante gli anni, e le mod rilasciate nel corso del tempo, Skyrim continua a vivere sotto forma di meme (specie sui bug) e di citazioni che trasformano il gioco in una sorta di macchina del tempo interattiva (poco sotto, una traccia musicale che conoscerete molto bene).

Ma cosa lo ha reso così speciale? E cosa ci dice il suo duraturo successo su come il videogioco sia cambiato in questi anni?

La Terra di Skyrim, con le sue montagne innevate e le sue foreste misteriose, non è solo un luogo dove passare del tempo: per molti è stato è un universo in cui puoi vivere.

E se oggi Skyrim è ancora una figura centrale nel panorama videoludico, lo deve soprattutto alla sua capacità di evolversi nel tempo, di rimanere attuale.

Le mod, come accennato poco sopra, hanno avuto un impatto devastante sulla sua longevità, grazie all'aggiunta di contenuti sempre freschi.

Un gioco che è stato venduto milioni di volte e che ogni anno vede una nuova generazione di videogiocatori scoprire per la prima volta le meraviglie del Nord.

Non solo nuove storie e quest, ma anche miglioramenti grafici che permettono di apprezzare la bellezza di Skyrim con gli occhi di oggi.

Eppure, più che per la sua longevità, Skyrim ha segnato una tappa fondamentale per l’evoluzione dei giochi open-world.

Oggi, quindi, a 13 anni dall’uscita, Skyrim è ancora lì, immortale come il suo protagonista.

Non tanto per il numero di vendite o per il suo impatto economico (anche se, certo, l’impatto negli anni è stato enorme), ma per la sua capacità di resistere al tempo, di adattarsi, di evolversi e, soprattutto, di essere ancora oggi un punto fermo per generazioni di videogiocatori.

13 anni dopo, Skyrim non è solo un titolo leggendario. È la conferma che certi giochi non muoiono mai, ma continuano a vivere con noi, più forti che mai. Sperando che anche il prossimo The Elder Scrolls 6 non sarà da meno.