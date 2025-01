L'annuncio di The Elder Scrolls VI ha eguagliato un "triste" record di Skyrim

Era l'ormai lontanissimo E3 2018 quando Bethesda decise di sorprendere gli appassionati di tutto il mondo, svelando che The Elder Scrolls VI era ufficialmente in sviluppo.

Un annuncio che, per stessa ammissione di Todd Howard, è arrivato fin troppo in anticipo sul percorso, al punto che ad oggi dopo oltre 6 anni non abbiamo ancora la benché minima idea di cosa aspettarci dal prossimo attesissimo titolo.

E per rendere maggiormente l'idea di quanto tempo sia effettivamente passato da quando il teaser venne pubblicato per la prima volta, IGN USA segnala che il sesto capitolo di The Elder Scrolls ha già battuto un record. E non è esattamente una bella notizia.

Il 7 gennaio 2025 sono infatti passati ufficialmente 2403 giorni da quando il trailer venne pubblicato ufficialmente. Un numero che può sembrare casuale e insignificante, ma quella era la stessa età che aveva Skyrim all'epoca del reveal di TES VI.

In altre parole, da allora gli anni di Skyrim (che potete recuperare su Game Pass, disponibile in sconto su Amazon) sono addirittura raddoppiati: il quinto capitolo da allora ha continuato a ricevere attenzioni da sviluppatori e pubblico, mentre il sesto episodio continua ad essere avvolto nel mistero.

La community si sarebbe giustamente aspettata di vedere approfondimenti e ulteriori teaser in questi anni, ma da allora ci sono stati soltanto silenzi e ammissioni di un annuncio arrivato decisamente troppo in anticipo, dato che lo sviluppo è ancora in fase molto arretrata.

Si tratta dunque di un record "triste" in un certo senso: possiamo solo incrociare le dita e augurarci che nelle prossime settimane Bethesda possa avere in mano qualcosa di più concreto da mostrarci.

Nel frattempo, segnaliamo che potrebbero davvero essere in arrivo novità riguardanti la serie The Elder Scrolls, ma non con un nuovo capitolo vero e proprio: pare infatti che uno dei primi annunci del 2025 potrebbe essere un remake di Oblivion.