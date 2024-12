In Skyrim c'è un trucco per evitare i danni da caduta (che avresti voluto conoscere anni fa)

Abbiamo giocato a Skyrim decine di volte, vero? Eppure, ogni volta salta fuori qualcosa di nuovo, un dettaglio che ci eravamo persi.

Il classico fantasy di Bethesda (che trovate a poco anche su Amazon) è del resto ancora amatissimo in tutto il mondo e su tutte le piattaforme

Basti pensare che di recente è stata rilasciato un vero e proprio DLC dei fan incentrato sulla vita di una comunità elfica dimenticata.

Ora, come riportato anche da GamingBible, è tornata a galla una vecchia informazione di anni fa che potrebbe però esservi sfuggita, e cambiare radicalmente il tuo prossimo viaggio a Tamriel: un trucco semplicissimo per evitare i danni da caduta (e non solo).

Il Segreto? Diventare "Etereo”. Come suggerito da un utente su Reddit, madchickenz, l’abilità Become Ethereal (Diventa Etereo) è la chiave per sopravvivere a quasi tutto in Skyrim.

Become Ethereal elimina infatti anche e soprattutto il problema delle cadute, causa di mille decessi nel gioco.

Un altro utente di Reddit, stupito, ha scritto: «Essere etereo ti protegge da tutti i danni?! Pensavo funzionasse solo in combattimento, non l’ho mai usato in quel modo!»

Personalmente, non avevo mai considerato di usare questa abilità in modo così creativo. Certo, è utile in combattimento, ma sfruttarla per scalare montagne o attraversare trappole cambia completamente le carte in tavola.

Il thread su Reddit è pieno di consigli utili, specialmente per chi si avvicina al gioco per la prima volta o cerca un’esperienza più fluida. Con questi nuovi trucchi e suggerimenti, affrontare Tamriel sarà più facile e divertente.

Restando in tema, avete letto che qualcuno ha portato MediEvil in Skyrim, per qualche motivo, e il risultato non è per niente male?

Ma non solo: alcuni giorni fa un modder ha migliorato ogni texture di Skyrim usando vari modelli di upscaling per conservare i dettagli, offrendovi il tutto in un unico download gratuito.