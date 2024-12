Videogiochi sotto l'albero? Approfitta dell'extra sconto eBay del 10%!

Il Natale si avvicina, e con esso la voglia di sorprendere amici e familiari con regali indimenticabili. Se state pensando di aggiungere un tocco di magia sotto l'albero con videogiochi, console o altri prodotti tecnologici, eBay ha preparato un'occasione imperdibile. Dal 9 al 22 dicembre 2024, potrete usufruire di un extra sconto del 10% su un’ampia selezione di categorie grazie al codice REGALI24. Questa promozione rappresenta l’opportunità perfetta per rendere il vostro shopping natalizio ancora più conveniente.

Offerte videogiochi e console eBay, perché approfittarne?

Per accedere a questa offerta esclusiva, è sufficiente aggiungere al carrello i prodotti dei venditori aderenti all'iniziativa e inserire il codice REGALI24 al momento del pagamento. Lo sconto, valido per acquisti con un minimo di 15€, vi consentirà di risparmiare fino a un massimo di 45€ per transazione, con la possibilità di utilizzare il coupon due volte per ogni account. Che si tratti di videogiochi di ultima generazione, console per gli appassionati, o di articoli per la casa e il tempo libero, su eBay troverete il regalo perfetto a un prezzo incredibile.

Tra le categorie incluse nell'offerta, oltre a videogiochi e console, trovate anche prodotti di informatica, TV, audio e video, elettrodomestici e molto altro. Questa varietà rende la promozione ideale non solo per gli amanti del gaming, ma anche per chi cerca regali pratici o originali per ogni membro della famiglia. I titoli più popolari, gli accessori per console e persino i migliori strumenti per il fai-da-te sono ora a portata di clic a prezzi più vantaggiosi.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica per arricchire le vostre feste natalizie con i regali più desiderati. Approfittate subito dell'extra sconto del 10% su eBay e fate il pieno di offerte. Ricordate: il codice REGALI24 sarà valido solo fino al 22 dicembre, quindi non aspettate l’ultimo momento per acquistare i vostri regali.

