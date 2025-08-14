Naughty Dog non si fermerebbe a Intergalactic: The Heretic Prophet, nuovo titolo già confermato e ancora avvolto dal mistero.

Secondo un’indiscrezione rilanciata dall’affidabile insider DanielRPK, lo studio californiano starebbe infatti lavorando a un secondo progetto non ancora annunciato, che potrebbe rivelarsi nientemeno che Uncharted 5.

L’informazione arriva direttamente dalla pagina Patreon dell’insider, secondo cui il progetto sarebbe in lavorazione da circa tre anni e affidato alla direzione di Shaun Escayg, già director di Uncharted: L’Eredità Perduta.

Un dettaglio che ha subito acceso l’immaginazione dei fan, soprattutto considerando il legame del creativo con il franchise e il desiderio, mai sopito, di rivedere la serie tornare in scena con un nuovo capitolo principale.

Se l’indiscrezione fosse corretta, ciò significherebbe anche che The Last of Us Parte III (la Part II lo trovate su Amazon) non è al momento in sviluppo attivo. Una scelta che potrebbe sorprendere, vista la popolarità della saga e l’onda lunga del successo della serie TV HBO, ma che potrebbe rispecchiare la volontà di Naughty Dog di diversificare i propri progetti dopo anni concentrati su Ellie e Joel.

Naturalmente, si tratta pur sempre di rumor: né Sony né Naughty Dog hanno confermato la notizia, e lo sviluppo di un videogioco può subire cambiamenti significativi anche in fasi avanzate.

Tuttavia, il tempismo dell’indiscrezione è interessante: il secondo film di Uncharted è stato recentemente confermato da Sony Pictures, un elemento che potrebbe suggerire un coordinamento cross-mediale volto a rilanciare il brand sia sul grande schermo sia in ambito videoludico.

In ogni caso, anche ammesso che Uncharted 5 sia davvero in produzione, l’attesa sarà lunga. Con Intergalactic: The Heretic Prophet ancora privo di una finestra di lancio, è improbabile che un nuovo episodio della saga avventurosa possa vedere la luce prima di qualche anno.

Per ora, i fan dovranno accontentarsi di sperare — e magari rileggere i diari di Nathan Drake in attesa della prossima avventura.