Venom, un fan ha immaginato lo spin-off (e ce lo mostra)

Marvel's Spider-Man 2 ha proposto una sua interpretazione di Venom, sensibilmente diversa da quella vista nei fumetti e nei film.

Il gioco (che trovate su Amazon) ha infatti messo in scena il Protettore Letale, una versione a suo modo davvero intrigante.

Del resto, del simbionte Marvel abbiamo ripercorso le origini in un articolo dedicato.

Ora, dopo che qualcuno ha ben pensato di trovare un modo per farci giocare il titolo Insomniac nei panni di Venom, un fan ha deciso di darci modo di vedere come sarebbe un gioco standalone sul personaggio.

I ben noti TeaserPlay hanno pubblicato un video in Unreal Engine 5 che mette in scena il simbionte della Casa delle Idee, in un ipotetico gioco a lui dedicato.

Il filmato gameplay mostra infatti Venom sui grattacieli di New York, prima di scendere tra le strade della Grande Mela mosse dalla potenza del motore grafico di Epic.

La resa grafica sembra essere straordinaria, sebbene il modello del personaggio sembra ispirarsi a quello dei film con Tom Hardy (usciti nel 2028 e nel 2021) e non al Venom dell'universo messo in piedi da Insomniac per i suoi giochi dedicati a Spider-Man.

Ovviamente, quindi, si tratta solo di un concept e non di un gioco completo, ma in poco più di un minuto i TeaserPlay sono riusciti a far sognare i fan del simbionte come poche volte.

Venom tornerà quasi certamente nella serie dedicata all'Arrampicamuri, visto che di recente Insomniac ha parlato di un potenziale Marvel's Spider-Man 3.

Oppure, ancora meglio, il simbionte potrebbe apparire anche nell'ormai scontato spin-off dedicato a Venom, che troppo male non dovrebbe essere.

Ricordiamo infine che Insomniac Games e Sony sono stati di recente vittima di un gruppo di hacker, i quali chiedevano il pagamento di un riscatto, pena il rilascio di dati e altro materiale sensibile.